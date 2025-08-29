Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranquen les semifinals de l'Open de frontó

Quart de Poblet i Alginet seran els escenaris dels duels que decidiran els finalistes del pròxim dia 7 a Almussafes

Els equips de Francés i Alex, classificats per a semifinals de l'Open de Frontó.

Els equips de Francés i Alex, classificats per a semifinals de l'Open de Frontó. / Fedpival

FEDPIVAL

Pere Roc II-Adrián (CPV Quart de Poblet) i Carlos 'Puma'-Francés (Ajuntament de Massalfassar) disputaran aquest dissabte la primera de les semifinals del II Open de Frontó Trofeu President de la Diputació de València 2025 al Poliesportiu Municipal de Quart de Poblet. Per la seua part, De la Vega-Alex (CPV Almussafes) i Bueno-Vicent Arnau (Ajuntament de Meliana) s'enfrontaran el diumenge en l'altra de les eliminatòries al frontó d'Alginet. Així han quedat els emparellaments previs a la gran final del diumenge 7 de setembre a Almussafes després de completada la fase regular d'aquest Open de Frontó.

En el grup A, De la Vega i Alex acabaren com a primers de grup, per davant de Carlos 'Puma' i Francés, que han acabat segons, mentre que Diego i Pasqual (CPV Racó de la Pobla de Vallbona) van quedar eliminats.

Pel que fa al grup B, Pere Roc II i Adrián van acabar la primera fase com a líders, en superar a Bueno i Vicent Arnau, segons, i Julio Palau i Javi Díez 'Moro' (Ajuntament d'Alginet), que han quedat fora de semifinals.

Els equips guanyadors de les partides d'aquest cap de setmana disputaran la final el pròxim diumenge dia 7 de setembre al frontó 'José Ventura Salvador' d'Almussafes, a partir de les 11:15 hores, partida que serà emesa en directe a través d'À Punt Mèdia. Les entrades per aquesta gran final ja es poden adquirir en el web de la FPV al preu de 8 euros.

