Arranquen les semifinals de l'Open de frontó
Quart de Poblet i Alginet seran els escenaris dels duels que decidiran els finalistes del pròxim dia 7 a Almussafes
Pere Roc II-Adrián (CPV Quart de Poblet) i Carlos 'Puma'-Francés (Ajuntament de Massalfassar) disputaran aquest dissabte la primera de les semifinals del II Open de Frontó Trofeu President de la Diputació de València 2025 al Poliesportiu Municipal de Quart de Poblet. Per la seua part, De la Vega-Alex (CPV Almussafes) i Bueno-Vicent Arnau (Ajuntament de Meliana) s'enfrontaran el diumenge en l'altra de les eliminatòries al frontó d'Alginet. Així han quedat els emparellaments previs a la gran final del diumenge 7 de setembre a Almussafes després de completada la fase regular d'aquest Open de Frontó.
En el grup A, De la Vega i Alex acabaren com a primers de grup, per davant de Carlos 'Puma' i Francés, que han acabat segons, mentre que Diego i Pasqual (CPV Racó de la Pobla de Vallbona) van quedar eliminats.
Pel que fa al grup B, Pere Roc II i Adrián van acabar la primera fase com a líders, en superar a Bueno i Vicent Arnau, segons, i Julio Palau i Javi Díez 'Moro' (Ajuntament d'Alginet), que han quedat fora de semifinals.
Els equips guanyadors de les partides d'aquest cap de setmana disputaran la final el pròxim diumenge dia 7 de setembre al frontó 'José Ventura Salvador' d'Almussafes, a partir de les 11:15 hores, partida que serà emesa en directe a través d'À Punt Mèdia. Les entrades per aquesta gran final ja es poden adquirir en el web de la FPV al preu de 8 euros.
- Carlos Corberán confirma dos bajas importantes ante el Getafe
- Fran Pérez logra el billete para Europa con el Rayo
- Así define Carlos Corberán a Ramazani, el nuevo fichaje del Valencia
- Sergi Canós explota ante los rumores: 'Ya está bien de decir mentiras
- La Roma endurece las condiciones por Sangaré
- Ramazani llega a Paterna para firmar su contrato con el Valencia CF
- Ramazani ya está en Alicante y pone rumbo a València
- Giro radical en el futuro de Uche: La última hora de su salida