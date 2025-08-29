El I Open de galotxa es resol a Montserrat
Aquest dissabte, el club local i el CPV Faura disputaran la final d'aquest campionat, que es podrá seguir pel YouTube de la FPV a les 18:30 hores
Els montserraters eliminaren a Foios, mentre que els faurers deixaren fora a Quart de les Valls
El carrer de pilota de Montserrat acull aquest dissabte la gran final de la primera edició de l'Open de Galotxa Trofeu Diputació de València 2025. El campionat, un projecte de la FPV a través de la vicepresidència de l'Àrea de Galotxa i que ja l'any passat es va proposar, s'ha disputat durant aquest mes d'agost en col·laboració amb els ajuntaments i els clubs de pilota de Montserrat, Faura i Foios i el CPV Quart de les Valls.
El campionat ha comptat amb la participació tant de jugadors amateurs com professionals, del nivel de Nacho, Alejandro, Salva Palau o Conillet.
La final estarà protagonitzada per les formacions de Montserrat i Faura. L'equip amfitrió de la partida que decidirà aquest primer Open es va imposar per 70-50 en semifinals al carrer de Foios davant el conjunt local.
El duel va estar prou igualat fins el 50-50. A partir d'eixe moment, i liderats per Alejandro, Javier Campos, Carlos i Añó en la ferida es mostraren més encertats i aconseguiren el triomf davant Javi Díez 'Moro, Conillet, Adrián López i el feridor Juanma.
La segona semifinal, celebrada al carrer de pilota de Faura, va estar marcada també per la seua igualtat. Els locals, amb Salva Palau, Héctor, Llopis i Christian, no pogueren distanciar-se al marcador fins el tram final i s'emportaren la victòria per 70-45 davant Óscar, Nacho, Herrera i Berbis.
La partida va estar detinguda durant 20 minuts per la lesió d'Héctor en xocar el seu braç amb un home bo quan intentava colpejar la pilota. Tot i això, el punter va poder completar la partida i els de Faura, amb una destacada actuació de Salva Palau, es va adjudicar el bitllet per a la final.
L'enfrontament donarà inici a partir de les 18:30 hores i es podrà seguir en streaming a través del canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana.
- Carlos Corberán confirma dos bajas importantes ante el Getafe
- Así define Carlos Corberán a Ramazani, el nuevo fichaje del Valencia
- Sergi Canós explota ante los rumores: 'Ya está bien de decir mentiras
- Fran Pérez logra el billete para Europa con el Rayo
- La Roma endurece las condiciones por Sangaré
- Ramazani llega a Paterna para firmar su contrato con el Valencia CF
- Ramazani ya está en Alicante y pone rumbo a València
- Giro radical en el futuro de Uche: La última hora de su salida