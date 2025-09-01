Montserrat conquista a casa el I Open de galotxa
L'equip format per Alejandro, Javier, Carlos i Rafa s'imposa per 70-30 a la final davant el CPV Faura de Salva Palau, Xato, Llopis i Christian
La primera edició de l'Open de Galotxa Trofeu Diputació de València va ser per al CPV Montserrat. L'equip de la Ribera Alta es va imposar a la gran final celebrada al carrer de pilota montserrater al CPV Faura per 70-30, en una partida que va reunir a nombrós públic i que va completar un torneig celebrat durant el mes d'agost també als carrers de Foios i Faura.
En aquesta primera pedra del nou projecte de la Federació de Pilota Valenciana, a través de la vicepresidència de galotxa, per promocionar aquesta modalitat que guarda l'essència del nostre esport, l'Open va reunir a jugadors amateurs i professionals repartits en els clubs de Montserrat, Faura, Foios i Quart de les Valls.
Montserrat es va presentar a la final després d'eliminar a Foios en semifinals, mentre que Faura es va emportar el duel de les Valls davant Quart. Els faurers, amb Salva Palau, Xato -substitut d'Hèctor-, Llopis i Christian com a feridor, es van veure superats per l'equip montserrater, format per Alejandro, Javier Campos, Carlos i Rafa, amb tot de cara pels molts anys i partides de pilota junts i el factor canxa al seu favor.
La partida
Efectivament, Montserrat va ser l'encarregat d'estrenar el marcador amb els dos primers jocs al seu favor. Liderats per Alejandro, ben acompanyat per Javier i Carlos, els blaus s'adaptaren molt millor al carrer i a la final, tot i que els rojos, amb un Salva Palau que es va multiplicar, van intentar respondre de totes les maneres possibles.
La final va oferir per moments uns espectaculars duels entre els dos rests, Salva i Alejandro, dos dels braços més potents del món professional en l'actualitat, que van fer les delícies del públic assistent i del que va seguir la partida pel canal de YouTube de la FPV.
Conforme la partida avançava, Montserrat, més consistent, va anar agarrant més avantatge al marcador fins deixar sense opcions al conjunt de Faura. El 70-30 no va oferir cap dubte de qui havia sigut el millor equip ni el jugador més destacat, en aquest cas Alejandro, que se'n va penjar la medalla al jugador més destacat d'aquest primer Open de galotxa.
Autoritats
Participaren en el lliurament de trofeus Pedro Cuesta, diputat d'Esports de la Diputació de València; Consol Duran, alcaldessa de Faura; Laura Sanjuán, regidora d'Esports de Montserrat; i els vicepresidents de la FPV Juanba Camarelles i Jesús Fontestad.
