Definides les finals del Trofeu Mancomunitat La Costera-Canal
El pròxim diumenge, Iván, Raúl i Ricardet es mesuraran a Diari, Seve i Momparler, mentres que la final de raspall femení serà entre Ana, Isabel i Aroa contra Victoria i Natalia
El trinquet de Canals ha definit este dimarts la gran final del pròxim diumenge a El Genovés del Trofeu Mancomunitat La Costera-Canal. Iván, Raúl i Ricardet van certificar el passe a la final en la primera eliminatòria després de guanyar a Vercher, Brisca i Bossio per 25-05. Mentres que Diari, Seve i Momparler van fer el propi amb moltes dificultats davant Moltó, Tonet IV i Néstor (25-15).
En la primera, el trio d'Iván no va donar cap opció. Els rojos van començar amb un nivell altíssim i amb el 10-0 els blaus van tractar de recompondre's fent un joc que els va permetre creure. Quan més igualada va estar l'eliminatòria, el trio roig va tornar a colpejar amb un joc des del resto que va deixar completament fora de l'eliminatòria als seus rivals.
La segona va tindre incertesa des de l'inici, amb diversos jocs des del resto per als dos equips que van posar el 10-10 en el marcador. Un Seve estratosfèric aconseguia neutralitzar a un Tonet IV que es va deixar absolutament tot sobre les llosas del trinquet. Però era el dia per als blaus. Diari no s'arrugava per a restar l'experiència de Moltó, ni els empenyiments de Néstor, ni tan sols contra el talent del mitger de El Genovés, que encara així van aconseguir avançar-se (10-15).
Però en el trinquet de Canals encara quedaven molts aplaudiments per repartir per als sis jugadors que van regalar una final anticipada. Els blaus igualaven i li donaven la volta al marcador amb un Momparler que garantia cada quinze i facilitava que Seve arribara des de darrere també per a tancar-los. Però el quinze de l'eliminatòria ho feia Diari amb el 15-20 i Val. Des del dau posava en joc i s'elevava sobre la llotgeta per a continuar mantenint amb vida als seus. Un rebot també en la part de la llotgeta de dalt li feia córrer fins al mig del trinquet on va acabar després de quatre descàrregues el quinze que els donava accés a la final.
Raspall femení
Dilluns passat es van disputar les dos semifinals de raspall femení en el trinquet de Moixent. La primera partida va ser per a Victoria i Natalia, que van guanyar 25-15 però van veure com Maria, Amparo i Myriam van oposar gran resistència amb oportunitat d'arribar iguals a vint. La segona eliminatòria va ser més clara per a l'equip d'Ana, Isabel i Aroa, que es van imposar amb menys problemes davant Erika, Anabel i Mireia Badía (25-05).
CPV Almussafes i Massalfassar, final de l’Open de Frontó
El Frontó José Ventura Salvador d'Almussafes ja està preparat per a acollir este 7 de setembre la final de l'Open de Frontó – President Diputació de València 2025. La partida entre De la Vega i Àlex (CPV Almussafes) contra Carlos ‘Puma’ i Francés (Ajuntament Massalfassar) arrancarà a les 11.15 hores i les entrades estan disponibles tant en la web de la Federació de Pilota Valenciana com en la de PilotaPro (8 euros). Per a l'aficionat que no puga acudir, podrà seguir-la a través de la retransmissió d'À Punt.
Una final en la qual el gran favorit continua sent l'equip liderat per De la Vega. El jugador local ha guanyat la seua competició fetitxe fins a sis ocasions. Encara que la jornada inaugural la va jugar Salva Palau en substitució de Lluis, la parella no ha conegut la derrota.
Davant tindran a Carlos ‘Puma’ i Francés, que han fet mèrits per a donar la sorpresa este diumenge, sobretot en semifinals. El de Petrer va fer un autèntic recital amb un Puma molt sòlid darrere que els va permetre classificar. En la ment dels dos equips estarà la partida de fase de grups, on el CPV d'Almussafes va guanyar amb 41-32 a l'Ajuntament de Massalfassar.
