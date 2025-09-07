La Selecció Valenciana subcampiona d’Europa femenina i tercera masculina en l’Eurojove de Pilota a Mà
El combinat valencià ha obtingut un total de nou medalles durant els tres dies de competició: dos d’or, quatre de plata i dos de bronze. Una bona participació que els ha dut a aconseguir el subcampionat absolut en categoria femenina i el bronze absolut en la masculina
L’Eurojove de Pilota a Mà celebrat a Ath (Bèlgica) ha conclós aquest dissabte amb la disputa de la modalitat de llargues. La Selecció Valenciana ha aconseguit el subcampionat en categoria femenina i el quart lloc en categoria masculina.
Amb aquest resultats, el combinat valencià finalitza segon l’Eurojove en categoria femenina i tercer classificat absolut en categoria masculina. El conjunt dirigit per Juanma Garrido, Arnau Oliver i Ana Belén Giner ha sumat hui medalles en totes les modalitats amb un total de dos ors, quatre plates i dos bronzes.
L’equip masculí, format per Joan, Arnau, Pere, Alejandro, Félix Rubén i Sergi, va començar fred la semifinal de llargues celebrada el dissabte. Perdien 1 a 4, però es van clavar en partida i van arribar al 4 a 5. Finalment, van caure davant País Basc.
En la final B davant Països Baixos, els valencians no van poder sumar una victòria després d’una gran remuntada. Anava 0 a 3 perdent i va empatar a 4. Però Països Baixos va fer dos jocs consecutius i es va endur la partida per 6 a 4 i la medalla de bronze. Els xics finalitzen quarts en llargues i tercers en categoria absoluta.
El conjunt femeni, integrat per Marta, Irene, Àngela, Mar Devís, Mar Alfonso, Júlia i Laura, sí que va aconseguir arribar a la final després d’endosar un 6 a 0 a Bèlgica en semifinals. Tot i això, la final no la van poder vèncer davant un rival com Països Baixos, que es va fer amb el títol per 1 a 6. Les xiques finalitzen subcampiones en llargues i també en el còmput global del Campionat d’Europa Jove de Pilota a Mà 2025.
Una estrena espectacular
El primer dia, el combinat valencià va jugar cinc de les sis finals celebrades en la modalitat de One Wall. La Selecció Valenciana es va emportar la medalla d’or en categoria sub17 masculina i sub19 femenina i la plata en les categories sub15 masculina i sub 15 i sub17 femenina. Els xics sub19 es van quedar a un punt de la final.
El segon dia, en Joc Internacional, l’equip masculí i el femení van finalitzar amb sendes medalles de bronze després de caure en semifinals i vèncer la final B.
Finals de l’Open de frontó i del Mancomunitat La Costera-Canal
Aquest diumenge se jugaran les finals de dos importants campionats que estan en marxa. L’Open de frontó, torneig que combina jugadors professionals i amateurs, celebrarà la final al frontó José Ventura Salvador d’Almussafes el diumenge a les 11:15 hores entre els equips d’Almussafes i de Massalfassar.
De la Vega i Alex Alandes (Ajuntamanet d’Almussafes jugaran com a locals davant Carlos ‘Puma’ i Francés (Ajuntament de Massamagrell) en busca del títol d’aquesta segona edició de l’Open de Frontó. En la primera, el rest almussafenc ja va eixir campió i vol repetir gesta junt a un Alex que està jugant a un gran nivell tot el torneig.
El diumenge de vesprada serà el torn del Trofeu Mancomunitat La Costera-Canal al trinquet del Genovés. A partir de les 17 hores se celebrarà la final de la categoria femenina entre una parella i un trio. Victoria i Natalia buscaran el triomf davant un trio potent com és el format per Ana, Isabel i Aroa.
A continuació, se disputarà la final masculina professional. Dos trios competiran pel títol després de superar les semifinals. Iván, Raúl i Ricardet s’enfrontaran a Diari, Seve i Momparler pel títol d’aquest Mancomunitat La Costera-Canal, que ja és un clàssic dels trofeus de setembre.
