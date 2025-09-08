Els equips de Victoria i Iván s’emporten el Trofeu Mancomunitat La Costera-Canal
El trinquet de El Genovés va acollir este diumenge les finals
El trinquet de El Genovés va acollir este diumenge les finals del Trofeu Mancomunitat La Costera-Canal. Victoria i Natalia van protagonitzar la primera victòria de la vesprada després de guanyar 25-15 a Ana, Isabel i Aroa. Mentres que la segona és va decantar a favor de Iván, Ricardet i Raúl, que és van imposar pel mateix marcador a Diari, Seve i Momparler.
Raspall femení
En raspall femení la partida va anar per moments. Amb el 5-5, el trio va tindre VAL per a sumar el joc des de la resta. Una excelsa Victoria va evitar que això ocorreguera i la parella va aprofitar eixe colp moral per a sumar dos jocs consecutius que els va posar amb el 15-5 favorable.
La de Beniparrell és va proposar complicar la final i va aconseguir que Isabel i Aroa tornaren a confiar, arribant a igualar de nou la partida. Però la parella va encaixar bé eixos dos jocs i va tornar a trovar el camí per a sumar el decisiu 25-15.
Segona final
La segona final va tindre coses molt similars a la seua predecessora però amb diferent final. El trio de Seve va començar millor la partida amb dos jocs consecutius que van quedar neutralitzats ràpidament per Iván, Raúl i Ricardet. Els blaus van tornar a trencar des de la resta amb un Seve molt fort, però seria l'últim joc que aconseguirien.
El d'Ontinyent va començar a trobar el seu millor nivell i això va anivellar una final que Raúl i Ricardet van aconseguir decantar en el tram final amb tres jocs consecutius que els van permetre alçar el Trofeu Mancomunitat La Costera-Canal.
