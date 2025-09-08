De la Vega i Àlex dominen l’Open de Frontó 2025
L’equip que representa al Club de Pilota d’Almussafes va donar una exhibició en la final davant Carlos ‘Puma’ i Francés (41-18)
Es pot jugar contra el frontó però mai podràs guanyar-li. De la Vega va tornar a demostrar este diumenge que a l’Open de Frontó Trofeu President Diputació de València no té rival. Ell és el frontó. El seu sèptim títol en huit participacions i esta vegada acompanyat d'un Àlex Alandes que va estar perfecte de principi a fi del campionat.
La partida
Els rojos partien com a clars favorits en el Frontó José Ventura. El vigent campió defenia el campionat a casa i això anava a posar encara més complicades les coses per a Carlos ‘Puma’ i Francés (Ajuntament Massalfassar). Com a precedent, la partida en la fase de grups que també va tindre el mateix color.
La parella local només va ser en una ocasió per darrere en el marcador, el primer punt. Després d'això van començar a descarregar el seu talent en cada colp i deixant un 11-4 que feia presagiar la inevitable victòria. No obstant això els blaus van aconseguir trobar una mica més de confiança fent diversos punts seguits que li van portar a col·locar-se a només tres de distància (13-10).
Les ganes d'igualar ràpidament van provocar que es cometeren diverses errades que van tornar a obrir bretxa en el marcador.De la Vega i Àlex aconseguien un parcial de nou a zero amb el qual els de Massalfassar van quedar molt tocats.
La parella del CPV Almussafes es mostrava intractable baix l'atenta mirada de José Ventura, present en la final. Fins i tot amb De la Vega aparellant-se per moments amb Francés en el tres i Àlex amb el Puma en el fons del frontó. La sensació de confiança en esta final era evident i això es va evidenciar fins al 41-18 final.
Autoritats
El lliurament de trofeus va estar a càrrec de Pedro Cuesta, diputat d'Esports; l'alcalde de Massalfassar, Robert Margaix; el regidor d’esports d’Almussafes, Pau Bosch; i el vicepresident de Frontó la Federació de Pilota Valenciana, Pasqual Balaguer.
