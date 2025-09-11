Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recepció a la Selecció Valenciana després del seu èxit en l'Europeu Jove de Pilota a Mà

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, homenatja els jóvens que van participar en el Campionat d'Europa de categories inferiors, en el qual el combinat valencià ha obtingut huit medalles, dos d'elles d'or

El president de la institució provincial, Vicent Mompó, acompanyat pel diputat d'Esports, Pedro Cuesta, va rebre al Pati dels Scala als components dels equips participants en el torneig.

La Diputació de València va realitzar este dimecres un merescut homenatge als jugadors de la Selecció Valenciana de Pilota després dels èxits collits en Campionat Europeu Jove de Pilota a Mà, que es va disputar el passat cap de setmana a Bèlgica.

La Diputació de València va realitzar este dimecres un merescut homenatge als jugadors de la Selecció Valenciana de Pilota.

El president de la institució provincial, Vicent Mompó, acompanyat pel diputat d'Esports, Pedro Cuesta, va rebre al Pati dels Scala als components dels equips participants en el torneig, corresponents a les categories Sub-15, Sub-17 i Sub-19, tant masculina com femenina.

Huit medalles al EuroJove 2025

El combinat valencià va obtindre un total de huit medalles (dos d'or, quatre de plata i dos de bronze) al llarg dels tres dies de competició, la qual cosa va servir per a aconseguir el subcampionat absolut en categoria femenina, i el tercer lloc en el global masculí.

El combinat valencià va obtindre un total de huit medalles (dos d'or, quatre de plata i dos de bronze) .

Intervencions

“Des de la Diputació sentim un enorme orgull per l'èxit dels nostres jóvens pilotaris en este campionat d'Europa. Sou present i futur del nostre esport autòcton, un referent per a les noves generacions. Gràcies a l'impuls que estem donant a la pilota des de diferents àmbits, veiem com cada vegada més xiquets s'acosten a este esport, i com, amb especial satisfacció, cada vegada més xiques s'incorporen a la pràctica, ampliant així el seu horitzó i garantint la seua continuïtat amb més força que mai”, ha subratllat Vicent Mompó.

Mompó ha ressaltat, a més, que “la Diputació és hui la institució que més aposta per la pilota, el nostre esport per excel·lència i una de les senyes d'identitat més arrelades de la Comunitat Valenciana. Hem posat en marxa el Pla de Trinquets, amb un pressupost de 8 milions d'euros, que permetrà recuperar i modernitzar estos espais emblemàtics per a tants pobles de la província, al mateix temps que hem consolidat el nostre suport ferm a la Federació”.

A l'acte han acudit el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molinés, així com els entrenadors i pilotaris que van defendre els colors de la Selecció Valenciana en l'Eurojove de Pilota. Entre estos últims ha destacat la presència d'aquells que es van proclamar campions continentals, que són els equips de la modalitat d'one wall, tant el sub17 masculí com el sub19 femení.

