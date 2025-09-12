La Copa Caixa Popular arranca amb sentiment
La competició comptarà amb 33 equips i més de 80 jugadors i jugadores repartits en les cinc competicions Pro1 y Pro2.
Serà l'edició XVIII d'Escala i corda, la XI de Raspall i la IV de Raspall femení
La Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 s'ha presentat este dijous en l'Estadi Ciutat de València, el temple del Levante UD. La gespa del camp granota ha quedat impregnat amb les samarretes roges i blaves dels més de 80 jugadors i jugadores que componen els 33 equips que participen en les respectives competicions de la Copa. Serà l'edició XVIII d'Escala i corda, la XI de Raspall i la IV de Raspall femení, que com en anys anteriors comptarà amb categoria Pro1 i Pro2 en les competicions masculines.
Presentació
L'acte inaugural ha comptat amb la presència del diputat d’Esports de la Diputació de València, Pedro Cuesta; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alòs; el president de la FPV, Vicent Molines; la vicepresidenta de raspall Susana Martínez i alcaldes i alcaldesses i representants municipals dels ajuntaments de Bonrepòs i Mirambell, Castelló de Rugat, Ondara, Pedreguer, Meliana, Massamgrell, Castelló, la Llosa de Ranes, Rafelbunyol, l'Alqueria d'Asnar, Ontinyent, Almussafes, Pedreguer, Barxeta, Montserrat i Xeraco i del Centre Comercial Portal de la Marina.
Segons Vicent Molines, "tenim per davant una Copa Caixa Popular molt il·lusionant, preparada amb molta estima i dedicació i per supost amb la col·laboració de la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, així com els diferents ajuntaments i empreses i entitats que ofereixen el seu suport a la pilota i, per supost, Caixa Popular, que dóna el seu nom a aquesta competició i any rere any ofereix la seua mà també a la pilota de base, de formació i a la pilota femenina".
En paraules de Pedro Cuesta, "com ja sabeu tots i totes, el president de la Diputació de València ha apostat molt fort pel nostre esport, la diputació sempre va a estar donant suport a la pilota. Vosaltres, jugadors i jugadores, sou la part més important perquè sense el vostre esforç la pilota no tindria sentit. Vos felicite només ja pel fet de participar".
Per a Tino Bendicho, "és un honor com a expilotari presentar una competició que he tingut la sort de jugar molt anys. La Copa i Caixa Popular ja no s'entenen si no estan juntes i la Generalitat Valenciana també aporta amb molt de gust el seu gra d'arena a aquesta competició i a la pilota".
Segons Paco Alòs, "el treball conjunt d'institucions com la Generalitat i la Diputació de València amb la Federació i amb Caixa Popular dóna com a resultat aquesta gran competició, sense oblidar als ajuntaments que ajuden a les escoles i clubs de pilota i patrocinant equips professionals, els quals poden ser un exemple per a que altres ajuntaments donen suport a aquesta tradició tan nostra i que és obligació nostra mantindre-la".
Escala i corda
La màxima competició d'escala i corda tindrà 9 equips i 22 jugadors (cinc parelles i quatre trios). El trinquet de Vila-real donarà el Va de bo este mateix divendres amb la partida inaugural entre dos dels equips favorits: De la Vega i Pere (Almussafes) contra Marc i Àlvaro Gimeno (Montserrat). La final se celebrarà el 16 de novembre en el trinquet de Guadassuar. La competició es desenrotllarà amb una fase regular i en quarts s'enfrontaran del primer a l'octau classificat (amb aparellament invertit per posició). L'equip més ben posicionat triarà seu per a jugar la fase.
Mentres que la categoria d'escala i corda Pro2 comptarà amb 14 jugadors repartits en 6 equips. La competició començarà la setmana vinent a Dénia i coneixerà als seus campions el 30 de novembre a El Genovés com a desenllaç
Copa de raspall Pro1 masculí
La següent competició en arrancar serà la Copa Caixa Popular de raspall masculí. Ho farà el 13 de setembre a la Llosa de Ranes amb la Copa Pro1, que finalitzarà el 9 de novembre en el trinquet de Xeraco. Este trofeu comptarà amb cinc parelles i un trio, on destaca com a novetat la presència de Diari, campió de Pro2 l'any passat. El de Quatretonda ha fet mèrits per a ocupar la plaça i jugarà amb el vigente campió, Tonet IV.
Per part seua, la Copa de raspall Pro2 comptarà amb 16 jugadors repartits en 6 equips. Les primeres partides es jugaran el 12 de setembre en el trinquet de Piles amb doble jornada i conclourà el 30 de novembre al Genovés. El format de competició es basa en una fase regular on l'últim equip queda eliminat, i penúltim i antepenúltim competixen en una eliminatòria per a accedir a les semifinals. Este format es replica en les altres modalitats de raspall.
Raspall femení
L'última Copa a començar serà la de raspall femení. El punt d'eixida el posarà el trinquet de l'Alqueria d'Asnar el 18 de setembre i coneixerem a les campiones el 23 de novembre en el trinquet El Rullo de Riba-roja. La competició comptarà amb sis trios, on destaca el debut de la reste (María E.), la mitgera (Laura) i puntera (Patri), actuals campiones del Circuit Sub-23 de raspall femení Trofeu Caixa Popular del programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana.
- El Valencia lucirá una novedad en su camiseta para los próximos partidos de liga
- Canós pone a Tárrega como espejo en su presentación
- La primera consigna de Corberán para el Barcelona-Valencia
- El 'último' servicio de Jaume al vestuario del Valencia CF
- Desaparece uno de los emblemáticos parques de Disneyland Paris
- El Valencia Basket suma ante el Casademont Zaragoza su primer triunfo de la pretemporada
- Tebas manda al Valencia otra vez al lunes
- Nuevo equipo para Asier Illarramendi