Ana, Júlia i Mireia s’emporten el II Trofeu Elisa Tarazona
El trio roig es va imposar a Clara, Amparo i Marina per 25-05 en el Rullo de Riba-roja
La segona edició del Trofeu Elisa Tarazona ja té a les seues campiones. Ana, Júlia i Mireia Badia es van alçar amb el títol en el Rullo de Riba-roja després de superar per 25-05 a Clara, Amparo i Marina. Les roges van escriure el seu nom en esta competició de raspall femení que va comptar amb la presència de l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga; i la mateixa Elisa Tarazona, una de les jugadors pioneres de pilota.
La partida va tindre un equip clarament dominador des de l'inici. El trio roig va començar al dau i es va emportar els tres primers jocs amb una Ana excel·lent, a la qual només Amparo va aconseguir contrarestar en alguns moments. El 15-00 va ser massa complicat de remuntar per a les blaves que no van tindre més que l'ocasió de tancar un joc al seu favor.
Amb este títol, Ana va aconseguir revalidar este trofeu que ja va alçar en la primera edició acompanyada d’Anabel. Esta vegada ho va fer amb Júlia i Mireia Badía després d'haver superat en semifinals al trio de Vanessa, Mar i Anabel, i en la final doblegant a l'equip d'Amparo.
Va de bo a la Copa Caixa Popular
El trinquet de Vila-real va donar el va de bo a la Copa Caixa Popular d’escala i corda divendres passat. Marc i Àlvaro Gimeno (Montserrat) van arrasar en el debut guanyant 60-20 a un altre dels equips favorits: De la Vega i Pere (Almussafes). Una victòria que van replicar el dissabte Mario i Nacho (Riba-roja / Hidraqua) en el trinquet de Pelayo. La parella es va emportar la victoria davanta Diego, Javi i Jesús (Vila-real). Amb el marcador 50-20, Diego no va poder continuar per molèsties al muscle. La partida també va significar la raparició del mitger de Beniparrell en la Copa, competició que s'ha perdut dos anys per motius físics i on l'última vegada que va participar ho va fer alçant el trofeu al costat de Soro III en 2022.
També va arrancar la Copa de raspall Pro2 el divendres amb doble partida. Bonillo, Ibiza i Terrades (Ondara-Portal de la Marina) van sumar la primera victòria de la competició contra Ximo i Ricardet (Genovés) per 25-05. I amb el mateix resultat van aconseguir els primers punts Ian i Alejandro (Barxeta) contra Boronat, Jose i Rafa S. (Castelló de Rugat).
Mentres que el trinquet de la Llosa de Ranes va acollir el dissabte la tercera partida de Pro2 i l'arrancada de la màxima categoria del raspall masculí. En la primera, Ramón, Bossio i Verdú van guanyar a Marín, Momparler i Javier per 25-10. La segona va tindre un enfrontament molt esperat entre els equips de Seve i Montaner (Castelló) i el de Vercher i Murcianet (Llosa de Ranes), sent la parella de Castelló la gran guanyadora de la jornada amb un 25-05.
El diumenge serà el torn per a dos equips que aspiren a estar també en la final de la Copa de raspall. El trinquet d’Ontinyent acollirà a les 11.15 hores el duel entre Diari i Tonet IV (Genovés) contra Iván i Lorja (Ontinyent), partida que podrà veure's a través d’À Punt. També al matí, però en el trinquet de Dénia, es disputarà la primera partida per a Pere Roc II i Hilari (Benidorm), que es mesuraran a Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana).
