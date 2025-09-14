Els equips de Tonet IV i Salva Palau s'estrenen amb victoria
El diumenge va deixar les victòries dels vigents campions de la Copa Caixa Popular en els trinquets d'Ontinyent i Dénia
La jornada dominical de la Copa Caixa Popular va deixar dos grans partides en raspall masculí i escala i corda. Els vigents campions es van estrenar amb dos complicades partides en els trinquets d'Ontinyent i el Rovellet de Dénia.
En el municipi de la Marina Alta, l'equip de Meliana compost per Salva Palau, Salva i Bueno (també campió a 2024), va derrotar 60-40 a Pere Roc II i Hilari (Benidorm). Una partida marcada per la humitat i el desgast físic dels dos equips en el qual el trio va poder gestionar millor eixe esforç.
Els rojos van començar dos jocs dalt amb possibilitat de fer el tercer gràcies a l'encert de Pere Roc II. Els blaus van contindre eixe moment crític per a igualar 25-25 i posar-se per primera vegada per davant. La parella va aconseguir mantindre el pols alguns jocs però el trio feia la partida cada vegada més pesada per a anar desgastant i forçar els errors del rival.
Salva Palau descarregava amb potència per a obrir distància en el marcador i posar la partida molt de cara (35-50). La parella no es va entregar i malgrat la diferència que mostra el marcador final va oposar molta resistència en cada joc. ”Hem començat gelats però a poc a poc hem anat afinant. Després ells trauen la pilota nova, ho han de donar tot i hem anat en eixe moment a remolc. Hi ha hagut un moment que hem estat apunte d'embolicar-la”, indicava Salva.
Diari i Tonet IV patixen a Ontinyent
Al trinquet d’Ontinyent molta expectació per una partida que podria a veure sigut perfectament una final. Encara que fora el debut per al resto de Quatretonda en la màxima competició amb l’actual campío, Tonet IV, la parella va demostrar un nivell molt alt davant Iván i Lorja (Ontinyent).
L'equip que representa a El Genovés es va avançar des del dau i el resto local va aconseguir el propi per a igualar a cinc. Els servicis de Diari i la velocitat de Tonet van posar per davant novament als rojos. El millor de la partida estava per arribar amb diverses oportunitats de fer Val per als dos equips que finalment va acabar emportant-se els visitants.
El 15-05 no va pesar en el marcador, tampoc el 20-05 després d'un error de Lorja. Els rojos semblaven tindre-la ja fàcil en la butxaca però Iván des del dau no va perdonar per a iniciar la igualada. Des de la resta els d'Ontinyent van tornar a retrobar-se i somiar amb la remuntada després de salvar diverses pilotes de Val i igualar 20-20.
A dos d'acabar la partida per als dos equips, els blaus van aconseguir la primera oportunitat de Val. Tonet IV es resistia a donar per perduda la partida i aconseguia posar al seu equip a un quinze de la victòria. Els blaus van evitar fins a tres ocasions que ocorreguera però de pilota parada l'equip del Genovés s'assegurava la primera victòria en la Copa.
Raspall Pro 2
La Copa continúa este dilluns al trinquet de Xeraco amb raspall Pro2: Ian i Alejandro (Barxeta) contra Bonillo, Ibiza y Terrades (Ondara-Portal de la Marina). La segona partida serà el debut per als equips de Vicent i Brisca (Xeraco) que juguen contra Salelles II, Canari i Raúl (Barxeta).
