Els campionats de clubs, a ple rendiment
Les Copes d'escala i corda, l'Interpobles Edicom de galotxa, l'Individual de frontó i la lliga de perxa ofereixen pilota per tots els racons de la Comunitat
Superat l'equador del mes de setembre, els campionats de clubs de tardor de les diferents modalitats de pilota ja estan actius. Fins a 7 campionats diferents, amb 450 equips implicats, tenen una cita tant amb el nostre esport fins al mes de desembre en alguns casos, per reprendre l'activitat prèvia a un estiu on les partides de festes i els Open de galotxa i frontó han mantingut encesa la flama de la vaqueta o la badana.
GALOTXA
El 39é Campionat Interpobles de galotxa Gran Premi Edicom 2025 va celebrar la segona jornada tant en la modalitat en carrer com en trinquet.
En carrer, Montserrat és l'únic equip que ha sumat tots els punts en joc i lidera la classificació amb 6 unitats. Els montserraters superaren a Ovocity Marquesat, que tanca la llisa amb el caseller buit.
Per la seua part, Massalfassar guanyà amb solvència a Meliana (70-25) i es col·loca segon amb 3 punts, pels 2 que té Borbotó. Els melianers només en tenen 1.
Quant a la màxima categoria en trinquet, Faura i Torrent A són els colíders de la competició amb 6 punts. Tant els torrentins com els faurers guanyaren per 70-30 els seus respectius compromisos davant Massalfassar i Alberic.
En l'altra partida, Torrent B s'imposà a Manises (70-60) i sumà els seus primers punts. Els manisers, en canvi, en totalitzen 4.
ESCALA I CORDA
La 2a Copa d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2025 ha completat la segona jornada en primera categoria. Es van disputar tres partides les quals dos d’elles van estar molt renyides.
CPV La Baronia B es va amidar a Amics del Trinquet de Carlet i va aconseguir una còmoda victòria per 60-15. La formació del Camp de Morvedre suma 5 punts i es col·loca líder al costat de Massamagrell.
El CPV Moncada s’emportà el triomf a casa per 60-40 davant La Baronia A i acumularen 3 punts que els situen al tercer lloc de la taula (davant del CPV El Genovés). Els d’Algímia d’Alfara ocupen el cinqué lloc amb 1 punt.
El quart classificat és el CPV El Genovés, que va caure per 40-60 contra Camisolar Massamagrell. 3 punts van sumar els de l’Horta Nord que empaten, en primer lloc, amb 5 en La Baronia B.
