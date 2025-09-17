Vencedors i vençuts en la primera jornada de Copa
Les primeres partides de la Copa Caixa Popular de raspall masculí i d’escala i corda deixen sensacions contraries en els equips
La Copa Caixa Popular està prop de complir la seua setmana de joc en les dos categories de raspall masculí i d’escala i corda Pro1. Els últims equips a debutar han sigut els d'Alejandro i Tomàs II (Ondara-Portal de la Marina) i el de Francés, Héctor i Carlos (La Vall de Laguar-Murla). Encara que la parella va patir modificacions per la baixa de Tomàs II, que es perdrà les primeres jornades. Guillermo i Àlvaro Mañas van acompanyar a Alejandro en la primera partida, on el trio de Francés es va imposar este dimarts en el trinquet d'Ondara per 60-35
Este dimecres a Guadassuar farà la seua primera aparició el trio de Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba), que es mesurarà a Mario i Nacho (Riba-roja / Hidraqua). La parella ja va debutar amb victòria davant Diego, Javi i Jesús (Vila-real), encara que la lesió del resto d'Onda va impedir que la partida es tancara. Diego no estarà tampoc present este divendres a Vila-real i la seua posició l'ocuparà Carlos ‘Puma’ per a tractar de sumar els primers punts de la Copa. Sensació amarga també la que va tindre l'equip de Pere Roc II i Hilari (Benidorm), que es va quedar a un joc de sumar un punt merescut en la classificació davant Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana).
Raspall Pro1
En raspall masculí la taula la lidera Montaner i Seve (Castelló) després de guanyar amb contundència a Vercher i Murcianet (Llosa de Ranes) per 25-05, grans vençuts en esta primera jornada de la Copa Caixa Popular. Molt més ajustades van ser la resta partides on els quatre equips van aconseguir sumar punts valuosos per a la competició.
Diari i Tonet IV (Genovés) es van emportar la primera victòria en una partida que van tindre controlada fins que Iván i Lorja (Ontinyent) van estrényer i van estar prop de donar la sorpresa (25-20). Qui sí que va aconseguir certificar la remuntada va ser Vicent i Brisca (Xeraco), que li van donar la volta a una diferència de tres jocs contra Salelles, Canari i Raul (Barxeta) en el trinquet de Xeraco (25-20). Dos victòries que van deixar sensacions trobades per als quals van eixir vencedors i en els quals es van quedar a les portes.
Raspall Pro2
En raspall Pro2 hi ha uns clars vencedors amb dos victòries consecutives de manera incontestable. Ian i Alejandro (Barxeta) ja sumen quatre punts després d'haver derrotat en la segona jornada a Bonillo, Ibiza i Terrades (Ondara-Portal de la Marina), trio que suma una victòria i una derrota.
Ramón, Bossio i Verdú (Llosa de Ranes) és el tercer equip que compta amb una victòria i este dimecres a Guadassuar buscarà una altra més enfrontant-se a Ximo i Ricardet (Genovés). La parella va debutar amb derrota i necessita refer-se del colp. També amb derrota es van estrenar els equips de Marin, Momparler i Javier (Castelló) i el de Boronat, Jose i Rafa S. (Castelló de Rugat), que tindran un enfrontament directe el dissabte a Bellreguard.
