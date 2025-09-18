El Dia de la Pilota 2025 comença amb força
La 34ª edición ha presentat aquest dijous un cartell on el trinquet Pelayo, el Centre Cultural del Carme i l’Alqueria del Bàsquet centren l’activitat des de hui fins el diumenge 21
El XXXIV Dia de la Pilota Valenciana ha sigut presentat aquest dijous a la sala de premsa de l’Ajuntament de València. L’acte ha comptat amb la presència de la regidora d’Esports, Rocío Gil; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, a més de la pilotària professional de raspall Anabel, el pilotari professional d’escala i corda Nacho i els jugadors de raspall en cadira de rodes Toni i Pascual.
Intervencions
Segons Rocío Gil "un any més la pilota pren el protagonisme a la ciutat de València, amb la participació del món faller i la ciutadania en general. L'ajuntament de València vol afavorir i fomentar que la pilota continue creixent i siga coneguda per tots els valencians i valencianes".
Per a Tino Bendicho, "el Dia de la Pilota reuneix en pocs dies l'essència del nostre esport i del nostre poble. La Generalitat Valenciana, com sempre ha fet, i en col·laboració amb la Federació i institucions com l'Ajuntament de València, dóna suport a aquesta iniciativa, a aquestos dies de festa, de promoció, de reivindicació del nostre esport perquè és la nostra identitat i el que ens uneix com a poble".
En paraules de Vicent Molines, "l'objectiu del Dia de la Pilota es promocionar i donar a conéixer el nostre esport en la ciutat de València. Pense que es un programa molt complet i que dóna espai i veu a tots els estaments de la pilota valenciana".
Calendari
Tot i la presentación de hui, el primer acte del Dia de la Pilota 2025 va tindre lloc el dimarts 16 al trinquet Pelayo, amb una Jornada de Portes Obertes organitzada per Junta Central Fallera.
El trinquet Pelayo de la ciutat de València continuarà sent fins el diumenge l’epicentre dels actes amb partides de pilota professional tant femenines i de raspall en cadira de rodes, hui dijous, com masculines, el dissabte 21, així com dels campionats de Junta Central Fallera el diumenge 22.
També s’ha programat, aprofitant el 40 aniversari de la Federació de Pilota Valenciana, que es celebra enguany, una taula redona on es donaran cita alguns dels expresidents i el president actual, Vicent Molines. La xarrada tindrà lloc el divendres a partir de les 18:00 hores a la Sala Capitular del Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC).
Un dels actes més destacats tindrà lloc el dissabte de matí a partir de les 10:30 hores, amb el lliurament de trofeus dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 2024/25 a l’Alqueria del Bàsquet, on 500 xiquets, xiquetes, entrenadors i entrenadores es donaran cita en un matí festiu i multitudinari.
Un any més, el Dia de la Pilota Valenciana rememora la derogació en 1991 de la prohibició de practicar el joc de pilota valenciana en els carrers de la ciutat de València. La prohibició inicial va ser emitida pel Consell de la Ciutat en 1391, y va ser revocada el 14 de juny de 1991, 600 anys després, per l'Ajuntament de València.
El Dia de la Pilota, organitzat per la Federació de Pilota Valenciana, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València a través de la Fundació Esportiva Municipal, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, Caixa Popular, la delegació d’Esports de Junta Central Fallera, Trinquet Pelayo i Ale-Hop.
