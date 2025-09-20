El futur de la pilota fa vibrar l'Alqueria del Basket
600 persones es donaren cita aquest dissabte a la instal·lació del Valencia Basket a la Gala de Lliurament de Premis dels Jocs Esportius 2024/2025
34 escoles de les tres províncies van recollir els seus trofeus i 8 entrenadors i entrenadores van rebre la distinció per la seua tasca
El XXXIV Dia de la Pilota va celebrar aquest dissabte un dels seus actes centrals amb el lliurament dels trofeus dels Jocs Esportius de Pilota Valenciana.
600 persones es donaren cita un any més a l’Alqueria del Basket per acompañar a les 34 escoles més destacades dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 2024/2025 en les modalitats de one wall, frontó valencià, frare, galotxetes, galotxa, raspall, llargues i escala i corda.
Hi van assistir les escoles d’Alcàsser, Agost, Àlcantera-Càrcer, Alfara de la Baronia, Beniarbeig-Orba, Bonrepòs i Mirambell, Carlet-Volea, Dénia, Gata de Gorgos, El Genovés, El Puig, La Nucia, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Oliva, Ondara, Onda, Ontinyent, Pedreguer, Pego, Petrer, Quart de Poblet, Quatretonda, Sella-Relleu, CEIP Fornos, IES Marítim, IES Patraix, CEIP Tomás Montañana, CEIP Santa Teresa, Vall de Laguar, Vall de Pop i Xilxes.
L’acte va comptar amb la presència del director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; la gerent de la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València, Mª Ángeles Vidal; el director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alòs; el president de la FPV, Vicent Molines, en companyia dels vicepresidents Jesús Fontestad, Pablo Esteve, Pasqual Balaguer i Pau Gallego i les vicepresidentes Belén Puchal, Elena Gómez, Elvira López, Mamen Santarrufina i Susana Martínez, així com alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de diferents municipis del nostre territori amb escoles de pilota valenciana.
Entrenadors i entrenadores
Pel que fa als entrenadors i entrenadores que van rebre el reconeixement al seu treball, van ser distingits Vicent Arnau (Xilxes i Faura, frontó), Vicent Miquel (Carlet Volea, raspall), Juanma Garrido (Ondara, escala i corda), Alex Cataluña (Meliana, galotxa) i Joan García (Sella-Relleu, llargues).
L'entrenador més destacat dels JECV 2024/2025 va ser Raúl Herrera, del CPV La Baronia, mentre que com a entrenadora més destacada va ser distingida Sara Gil, del CPV Godelleta.
El Dia de la Pilota, organitzat per la Federació de Pilota Valenciana, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València a través de la Fundació Esportiva Municipal, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, Caixa Popular, la delegació d’Esports de Junta Central Fallera, Trinquet Pelayo i Ale-Hop.
Un any més, el Dia de la Pilota Valenciana rememora la derogació en 1991 de la prohibició de practicar el joc de pilota valenciana en els carrers de la ciutat de València. La prohibició inicial va ser emitida pel Consell de la Ciutat en 1391, y va ser revocada el 14 de juny de 1991, 600 anys després, per l’Ajuntament de València.
