Diumenge marcat per les remuntades
La doble jornada de Copa Caixa Popular de raspall Pro1 i d’escala i corda Pro2 que es va disputar al trinquet de Dénia va deixar dos grans remuntades i una que no va fructiferar a Lliria
El Trinquet Rovellet de Dénia va alçar el teló del diumenge amb una doble jornada de la Copa Caixa Popular. A raspall Pro1, Montaner i Seve (Castelló) es van emportar la primera victòria del dia després de remuntar un 0-10 que bé va poder ser major per a Vicent i Brisca (Xeraco).
Els rojos van començar perdent el dau amb un Seve que no acabava de tancar els quinzes. Els de Xeraco eren molt superiors amb un Brisca entonat i van tindre diverses oportunitats de donar un colp moral als seus rivals. No obstant això, els blaus van aconseguir amb molta dificultat retallar distàncies gràcies a un gran Montaner per a arribar amb vida al joc que va ser realment decisiu. Amb el 10-15, el Val blau es va il·luminar en diverses ocasions, però en cap moment va arribar a materialitzar-se. Els de Castelló igualaven amb un Seve que començava a ser determinant per al tram final i la partida es va decantar per 25-15.
Major va ser la remuntada en la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro2. Capellino, Ulises i Blasco (Ondara- Portal de la Marina) li van donar la volta a un 25-50 favorable a Félix i Rubén (Dénia). La parella va estar incontestable però va anar notant el cansament. Blasco va ser clau perquè el seu germà Ulises es reconnectara i iniciara la remuntada amb un Capellino que va marcar les diferències davant una parella que acusava el desgast. Joc a joc van arribar a posar-se per damunt, encara que els rojos van fer un últim esforç per a igualar a 55-55 i la partida va poder anar-se per a qualsevol dels dos equips.
I encara que no es va consumar la remuntada, en el trinquet de Lliria també va estar prop de produir-se una altra partida èpica. Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba) van salvar de nou la segona jornada de Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 per a guanyar a Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana) per 60-55. Els blaus van dominar l'inici amb un 15-40. El trio de Meliana és va agafar un poc retallant 30-40 però l'equip d'Orba va tornar a guanyar dos jocs consecutius (30-50). Els de Meliana no van donar-la per perduda i van lluitar fins igualar 55-55 i estar a dos quinzes d’aconseguir la remuntada.
‘Sabateres’ al trinquet de Canals
El trinquet de Canals va acollir les dos últimes partides que tancaven el diumenge. Les dos van estar marcades pel domini absolut dels trios de Victoria en raspall femení i de Salelles II en raspall masculí, que es van imposar amb sabatera als seus rivals.
Victoria, Anabel i Laura M. (Bonrepòs i Mirambell) debutaven en la competició davant l'equip de Vanessa, Amparo i Fanni (Ondara - Portal de la Marina). Una primera jornades per als dos equips que es va tancar amb molta superioritat per a les roges. “Hem sabut entrar de gom a gom. Laura ho ha fet molt bé en la punta, Victoria arrere ho defén tot i jo he intentat rematar tot el que podia. Ens hem compenetrado molt bé en esta primera partida”, assenyalava Anabel.
Mateix destine el que va viure l'equip de Salelles II, Canari i Raul (Barxeta), que van sumar els primers punts després de superar a l'equip d'Ontinyent. La baixa d'Iván va fer que Moltó i Néstor hagueren d'acompanyar a Lorja en esta segona jornada de raspall Pro1. “Havíem de refer-nos de la partida de Xeraco i hui hem eixit més forts. Encara que Iván no estava, crec que ha sigut difícil jugar contra un trio”, matisava Canari.
