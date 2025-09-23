L’Escola de Pilota de La Nucía logra dos bronces autonómicos en los JECV

El pasado sábado 20 de septiembre “L’Escola de Pilota Valenciana” de La Nucía recibió dos trofeos en el “Lliurament Anual dels trofeus JECV 24-25” que se celebró con motivo del “Dia de la Pilota” en l’Alqueria del Basquet en Valencia. Esta nueva temporada “L’Escola de Pilota Valenciana” afronta su sexto curso de vida con 33 alumnos con la novedad de un nuevo “Grupo para Adultos”.

En esta gala en Valencia fueron premiados el equipo Benjamín tercer clasificado autonómico en Llargues y el equipo alevín tercer clasificado autonómico en Llargues. Los dos equipos nucieros de l’Escola de Pilota se desplazaron a Valencia, junto su entrenador Pere Roc II y familiares, en un autobús fletado por la concejalía de deportes, demostrando el compromiso del Ayuntamiento “con el deporte y l’escola de Pilota”.

Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana, entregó los trofeos a los equipos nucieros (Alevín y Benjamín) tras su excelente temporada de llargues dels Jocs Esportius Comunitat Valenciana (JECV) 24-25. Ambos equipos nucieros quedaron terceros a nivel autonómico en su categoría lo que demuestra la gran progresión de esta escuela deportiva nuciera, que sigue sumando equipos cada año en todas las categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, fomentando “el nostre esport” en “La Nucia, Ciudad del Deporte”.

Inicio Temporada 2025-2026

Este mes de septiembre “L’Escola de Pilota Valenciana” de La Nucía ha reanudado su actividad para esta temporada 2025-2026, organizada desde el Club de Pilota Valenciana de La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes. Esta “escola” está dirigida por su entrenador Pere Roc II, pilotari profesional.

Las clases son martes y jueves en el Frontón de la Ciutat Esportiva Camilo Cano en los siguientes horarios: Benjamines y Alevines de 17 a 18,30 horas e Infantil, Cadete y Juvenil de 18:30 a 20:00 horas. Este año como novedad ha arrancado una “clase de adultos” los martes de 20 a 21 horas que ha tenido una gran aceptación. En esta sexta temporada “L’Escola de Pilota Valenciana” cuenta con 33 alumnos y alumnas en las categorías “cantera pilota”, siendo una de las más numerosas de la comarca.

Las inscripciones todavía están abiertas interesados llamar al 680 96 41 11 o a través del instagram @PereRoc2.