Massalfassar iguala a Montserrat al capdavant de l'Interpobles Edicom de galotxa
Marquesat guanyà davant Meliana i es situa tercer de la llista
El 39 Campionat Interpbles de galotxa Gran Premi Edicom 2025 va viure el passat cap de setmana una tercera jornada amb dos clares victòries locals. Tant Electofassar Massalfassar com Ovocity Marquesat guanyaren amb autoritat als seus carrers de pilota i es col·loquen com a segon i tercer classificat, respectivament, acompanyant a Lanzadera Montserrat, que va descansar aquesta jornada.
A Massalfassar, els locals superaren a Borbotó per 70-35 i totalitzen 6 punts, els mateixos que els montserraters en la part més alta de la taula.
Per la seua part, Marquesat guanyà per un solvent 70-20 a Autos Meliana i abandona l'última posició per a instal·lar-se en la tercera plaça, per davant de Borbotó i els melianers.
A la próxima jornada, Montserrat visitarà Meliana, mentre que Borbotó rebrà a Marquesat. El torn de descans será per a Massalfassar.
Trinquet
Pel que fa a la máxima categoria de la modalitat en trinquet, els dos equips de Torrent (l’A i el B) i Manises es van emportar la victòria en aquesta jornada.
Faura i Torrent A es disputaven el primer lloc en la partida d’aquest cap de setmana i les dos formacions ho van donar tot per a aconseguir el triomf. Finalment, Faura va caure per un ajustat 65-70 contra els torrentins. 8 punts sumen l’Horta Sud enfront dels 7 que tenen els de Les Valls.
Caixa Popular Manises es va amidar a Massalfassar i va aconseguir la victòria per un també ajustat 50-70. Els manisers ocupen el tercer lloc amb 6 punts mentre que Massalfassar sols en té 1.
L’última partida la van jugar Torrent B contra Alberic i la va véncer per un clar 70-30, encara que en aquesta jornada ha vençut, l’equip B de Torrent està en quart lloc i els de la Ribera Alta estan a la cua de la taula amb 0 punts.
A la pròxima jornada, Trinquet de Torrent B s’amidarà a Lairabas Invers. Faura E. El Pedal Alberic A jugarà contra Gabriel Luna Massalfassar B i EDI Caixa Popular Manises A s’enfrontarà a Trinquet de Torrent A.
