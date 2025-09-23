Quatretonda, Alzira i Moixent encapçalen els grups de la Copa de raspall
Baix Girona i Moixent dominen la primera categoria femenina. Massamagrell i La Baronia B es distancien a la Copa d’escala i corda
La 27ª Copa de Raspall Trofeu Diputació de València 2025 va celebrar aquest cap de setmana la segona jornada a la màxima categoria masculina. Quatretonda i Alzira, al grup A, i Bicorp, al grup B, s’embutxacaren els 3 punts i avancen en la part alta de la classificació, mentre que Moixent va obtindre una ajustada victòria davant Gavarda i li furtà el liderat provisional.
Primera masculina
El grup A està dominat per Quatretonda i Clínica Agustí Alzira, igualats amb 6 punts. Els de la Ribera s’imposaren amb autoritat davant Ondara Antelecat (25-0), mentre que els de la Vall d’Albaida guanyaren per 25-15 contra el Genovés, en una partida que va començar amb retard degut a la pluja que va banyar la canxa quatretondina.
Pel que fa al grup B, la partida més igualada es va viure a Moixent, amb un 25-20 a favor dels de la Costera davant Gavarda que els fa pujar a la primera posició, amb 1 punt més que els de la Ribera Alta.
En l’altra partida del grup, Bicoroliva Bicorp va estrenar el seu caseller amb un clar triomf davant Ontinyent-Beniarrés (25-0).
La próxima jornada, la que fa 3, enfrontarà, al grup A, als colíders, Quatretonda i Alzira, i a Ondara contra el Genovés. Al grup B es citaran Ontinyent-Beniarrés contra Gavarda, d’una banda, i Moixent i Bicorp, d’altra.
Primera femenina
Quant a Primera femenina, Baix Girona A, al grup A, i Moixent, al B, dominen provisionalment la llista, després de la disputa de la tercera jornada. Justo Ballester Meliana A i Ajuntament de Beniparrell A també van eixir victoriosos d’un cap de setmana amb tres clares victòries i una partida molt anivellada.
El ‘derbi’ del CPV Baix Girona va tindre un clar dominador en l’equip A, que es va imposar al B per 25-5. El mateix resultat es va donar en el duel Justo Ballester Meliana A-Bonrepòs i Mirambell, on les melianeres s’imposaren amb autoritat per a ficar-se segones amb 6 punts.
Quant al grup B, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete va sumar un nou triomf, en aquest cas davant Justo Ballester Meliana B, per 25-0. Les moixentines lideren el grup amb 6 punts i una partida pendent, seguides d’Ajuntament de Beniparrell A.
Les de l’Horta Sud guanyaren a La Vall en la partida més igualada del cap de setmana i que es va resoldre a favor de les visitants en el joc definitiu (25-20).
La quarta jornada ofereix al grup A el duel entre els dos primers classificats, Baix Girona A i Meliana A, i la partida entre Bonrepòs i Mirambell i Ajuntament de Beniparrell B. Baix Girona B descansa aquesta jornada.
Al grup B, es veuran les cares Meliana B-La Vall i Beniparrell A-Carlet Volea, amb descans per a Moixent.
Massamagrell i La Baronia B es distancien a la Copa d’escala i corda
La tercera jornada de la segona Copa d'escala i corda Trofeu Diputació de València 2025 ha deixat com a colíders a La Baronia B i Camisolar Massamagrell, els dos amb 9 punts, és a dir, tots els disputats. Els de La Baronia guanyaren per 60-40 a casa del Genovés, que es queda amb 2 punts. Per la seua part, Massamagrell s'imposà a Algimia d'Alfara davant La Baronia A per 60-45. En l'altra partida del grup, Moncada guanyà a domicili a Amics del Trinquet de Carlet per 60-15. Els de la Ribera, amb 1 punt, i La Baronia A, sense puntuar, tanquen la classificació.
