COPA CAIXA POPULAR

La Copa agafa ritme en la segona jornada

Els equips comencen a mostrar les seues cartes, mentres que les modalitats de raspall femení i escala i corda Pro2 per fi debuten

Marc i Àlvaro Gimeno parlen a la partida.

Marc i Àlvaro Gimeno parlen a la partida. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

València

La Copa Caixa Popular va agafant poc a poc forma en esta segona jornada. Les competicions de raspall masculí i d'escala i corda Pro1 porten la davantera a hores d'ara de la competició, on la majoria dels equips ja han completat les dos primeres partides del torneig.

En escala i corda Pro1, el lideratge el mantenen Marc i Álvaro G. (Montserrat) amb dos resultats contundents que li donen 4 punts. La diferència de jocs encaixats (50) els col·loca en eixa primera plaça que perseguix en igualtat de punts l'equip de Julio Palau, Conillet i Guilem (Orba). Este trio ha superat dos jornades davant rivals favorits i són seriosos candidats a lluitar pel títol per la fortalesa demostrada.

En tercera i quarta posició figuren amb tres punts els equips de Mario i Nacho (Riba-roja / Hidraqua), i el de Salva Palau, Salva i Bueno (Ajuntament de Meliana), dos rivals als quals va superar l'equip d'Orba per un joc de diferència. La taula la tanquen De la Vega i Pere (Almussafes), únic equip que només ha disputat una jornada en derrota i que tindrà l'oportunitat de sumar este dimecres contra Pere Roc II i Hilari (Benidorm). Esta partida se celebrarà el 24 de setembre en el trinquet El Rullo de Riba-roja a les 18:30 hores.

A la Copa d’escala i corda Pro2 només s'ha disputat una partida. La victòria ajustada de Capellino, Ulisses i Blasco (Ondara-Portal de la Marina) després de remuntar a Félix i Rubén (Dénia) diumenge passat els convertix en primers líders de la competició.

Pols en la distància

En la Copa Caixa Popular de raspall Pro1 seguix el pols entre els equips de Montaner i Seve (Castelló) i el de Diari i Tonet IV (El Genovés). De moment barallen a la distància pel lideratge, igualats amb dos victòries i amb diferència de jocs favorable per als de Castelló. Vicent i Brisca (Xeraco) i Salelles II, Canari i Raul (Barxeta) els perseguixen amb tres punts. Tanquen la taula sense conéixer la victòria els equips de Vercher i Murcianet (Llosa de Ranes) i el d'Iván i Lorja (Ontinyent).

Canari i Salelles II es xoquen la mà.

Canari i Salelles II es xoquen la mà. / FEDPIVAL

En raspall Pro2 hi ha un equip que comença a marcar diferències. Ian i Alejandro (Barxeta) venen de dos sabateras consecutives que els situen líders. Aguanta en tercera posició amb tres punts l’equip de Ramón, Bossio i Verdú (Llosa de Ranes). La situació més delicada actualment la viu Boronat, Jose i Rafa S. (Castelló de Rugat), que encara no han aconseguit puntuar mentres que la resta ja han sumat dos punts.

Completada la primera jornada de raspall femení

Es va fer esperar però ja han debutat tots els equips en la Copa Caixa Popular de raspall femení. Triple empat en la part alta de la classificació amb Victoria, Anabel i Laura M. (Bonrepos i Mirambell) amb una sabatera que els dona avantatge enfront dels equips de Clara, Isabel i Myriam (Alqueria d’Asnar / Hinojosa) i el d'Ana, Natalia i Patri (Rafelbuyol).

Laura juga de raspall al trinquet de Canals.

Laura juga de raspall al trinquet de Canals. / FEDPIVAL

Amb un punt se situen Maria, Mar i Mireia B. (Bicorp) i Àngela, Júlia i Marina (Orba), que van aconseguir almenys els tres jocs en el marcador per a sumar. El resultat més complicat d'encaixar va ser per al trio de Vanessa, Amparo i Fanni (Ondara - Portal de la Marina), que tanquen la taula sense punts.

