Els millors treballs de Pilota a l'Escola 2024/25 tenen premi
Els CEIP Trullàs de Benifaió, Horta Major de Vilamarxant i Virgen de los Dolores de Benilloba van ser distingits
Com cada any, el programa Pilota a l'Escola, impulsat per la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l'Esport i en col·laboració amb la Federació va convocar els Premis 2024/25 per tal de premiar els millors treballs relacionats amb el nostre esport realitzats per l'alumnat dels centres que participen en la 19a edició del programa.
Premiats
Tres van ser els premis i centres distingits. El Premi a la Millor Manualitat va recaure en el CEIP Virgen de los Dolores de Benilloba, per la seua representación de diferents instal·lacions de pilota valenciana.
El Premi al Millor Treball Audiovisual va ser per el CEIP Trullàs de Benifaió. Per la seua part, el Premi al Millor Treball de Comunicació: CEIP Horta Major de Vilamarxant.
Autoritats
L'acte es va celebrar a la Sala de Premsa del Complex Esportiu Cultural Petxina de la Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València, amb la presència del coordinador de pilota de la Generalitat, Tino Bendicho, i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.
També hi assistiren representants del centres guardonats: Noemí Guerrero, professora del CEIP Virgen de los Dolores de Benilloba; Susana Navarro, docent del CEIP Trullàs de Benifaió i Carolina Gázquez, per part del CEIP Horta Major de Vilamarxant.
Declaracions
Per a Tino Bendicho, "Pilota a l'Escola és el programa més ambiciós que té la Direcció General d'Esports tant per la inversió que es fa com per la infraestructura que meneja amb totes les sessions que s'imparteixen".
Segons Vicent Molines, "els premis són iniciatives complementàries a Pilota a l'Escola, un programa que permet apropar el nostre esport als més menuts i també desenvolupar la seua capacitat creativa".
Perfeccionament, el màxim nivell del programa de Rendiment de la FPV
Ahir es va celebrar una reunió informativa a l'alumnat d'aquesta etapa prèvia a la pilota professional
L'alumnat de l'etapa de Perfeccionament del programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana estava citat aquest dijous a la Ciutat de la Pilota de Moncada. El motiu no era un altre que conéixer de primera mà els detalls del màxim nivell d'aquest programa.
La reunió va estar dirigida pel coordinador de programa de Rendiment de la FPV, Francesc Soro, amb la presència del coordinador de pilota de la Generalitat, Tino Bendicho, i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.
Les etapes de formació del programa de Rendiment de la FPV, desenvolupat amb la col·laboració de la Direcció General d'Esports de la Generalitat Valenciana i Caixa Popular, són tres: tecnificació, especialització i perfeccionament.
L'etapa de perfeccionament, pas previ a la pilota professional, consta d'un entrenament tècnic setmanal al trinquet més entrenament integral (físic, tècnic, xerrades…).
Els jugadors i les jugadores disputaran primeres partides als trinquets, coordinades per Rendiment i els comités de pilota professional de la FPV, i podrán participar de manera voluntària en els campionats de clubs. A més a més, hi hauran de cumplir un mínim d'assistència del 80% per poder gaudir d'una beca.
Els entrenaments seran dirigits pels tècnics Arnau Oliver, José García 'Moro' i Josep Llopis 'Ricardet' i tindran lloc a partir de l'1 d'octubre majoritàriament en la Ciutat de la Pilota de Moncada.
Pel que fa a les competicions, els Individuals de 2025 tant d'escala i corda com de raspall es disputaran entre els mesos de novembre i desembre a les categories Sub-23, Sub-18 i Sub-16.
Cal aclarir que formar part del Programa de Rendiment no dóna dret a jugar les seues competicions, ja que aquestes es juguen per selecció de jugadors i jugadores per part dels tècnics del Programa.
