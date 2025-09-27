Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1
Pere Roc II i Hilari assalten el lideratge
La parella va remuntar un marcador complicat al trio d'Orba i es posa al capdavant de la classificació després de la derrota de Marc i Àlvaro G
FEDPIVAL
La Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 té nou líder. Pere Roc II i Hilari (Benidorm) es van alçar amb una meritòria victòria en el trinquet de Pelayo després de superar a Abel, Conillet i Guilem (Orba) per 60-55. La parella tenia l'oportunitat d'assaltar la primera plaça en esta tercera jornada i ho va fer amb remuntada inclosa.
Baixa de Julio Palau
La baixa de Julio Palau per molèsties a la mà dreta va provocar que Abel fera la seua primera aparició en la màxima competició professional. El resto va tindre molta faena però el va solucionar de manera impecable, demostrant un gran potencial. “El primer de tot és donar-li l'enhorabona a l'equip rival i sobretot a Abel, que en la primera gran partida professional d'un campionat ha fet una partida extraordinària. Al principi pels nervis li costa un poc, com és normal, però després ha jugat una barbaritat”, explicava Hilari.
La partida va transcórrer amb gran igualtat fins al 30-30, quan els blaus van trencar a favor el marcador i van arribar a un 40-55 que semblava definitiu. Pere Roc II i Hilari van continuar lluitant com han acostumat en les dos jornades i van acabar donant-li la volta al marcador.
Mentrestant, a Pedreguer, Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana) donaven la sorpresa amb un resultat incontestable davant Marc i Álvaro G. (Montserrat). El trio va arrasar amb un 60-20 que els donava la primera victòria de la competició i eixint de la part baixa de la taula.
La Copa continúa a Murla i Bellreguard
El diumenge arrancarà en el trinquet de Murla (11:15h), partida televisada per À Punt. Mario i Nacho (Riba-roja / Hidraqua) contra Francés, Hèctor i Carlos (La Vall de Laguar i Murla). La parella ha sumat tres punts amb una victòria i una derrota (arribant a 45), mentres que el trio es troba penúltim amb dos punts en dos jornades.
A la vesprada serà el torn per a la Copa Caixa Popular de raspall masculí i femení. L'equip d'Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) arrancarà la jornada de Bellreguard a les 17.00 hores contra Àngela, Júlia i Marina (Orba). Serà la segona partida per als dos equips, que de moment se situen en tercera i quinta posició respectivament.
Després, Montaner i Seve (Castelló) defendran les dos victòries que li han portat al lideratge enfront de Salelles, Canari i Raul (Barxeta). El trio suma una victòria i una derrota que els col·loca en quarta posició amb tres punts i busquen assaltar la primera posició.
Puchol II, Jose Salvador i Tomàs tornen a jugar
El retorn de Puchol II, Jose Salvador i Tomàs II és sens dubte una de les grans notícies de la temporada. Després de passar esta setmana les proves per obtindre l’alta, els tres jugadors van jugar el divendres després de molt temps allunyats dels trinquets.
El de Xalò es va reincorporar a la Copa Caixa Popular, on forma equip amb Alejandro (Ondara- Portal de la Marina) i ho va fer per la porta gran. Guanyant a Carlos ‘Puma’, Javi i Jesús (Vila-real) per 60-35.
Vila-real
Mentres que el de Vinalesa i el de Quart de les Valls es van vore a Vila-real en una partida del dia a dia. Puchol II s’ha tingut que recuperar dels problemes que ténia en el seu muscle i que l’han tingut allunyat de la pilota més de 100 dies. Jose Salvador ha tingut recaigudes després de la seua complexa operació. Va jugar el Trofeu Villarreal CF i després d’algunes partides a l’Individual van tornar les molèsties en el muscle abans de la Copa Diputació de Castelló a juny.
