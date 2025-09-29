Salelles II, Canari i Raúl encapçalen la classificació de la Copa Caixa Popular de raspall
L’equip que representa a l’Ajuntament de Barxeta va sumar la victoria davant Montaner i Seve per a possar-se primers
En la Copa Caixa Popular de raspall masculí Pro1 es va trencar la ratxa de victòries per a l'equip de Montaner i Seve (Castelló), que van caure contra Salelles, Canari i Raul (Barxeta) en el trinquet de Bellreguard per 25-15. El primer joc ja va demostrar el nivell d'actitud dels dos equips que no estaven disposats a concedir res.
Els blaus van tindre dos oportunitats per a trencar el servici i a la tercera van aconseguir posar-se per davant. Mateix guió va tindre el segon, esta vegada amb els rojos a la resta lluitant per un joc que va tardar molt a decantar-se i que va acabar igualant el marcador.
El trio es defenia amb Canari multiplicant-se per a impedir que Seve tancara els quinzes. De nou des del dau tornaven a posar-se per davant amb un Raúl que no perdonava cada vegada que el seu equip estava a un de fer el joc. La partida estava encara per decidir i els rojos igualaven amb un altre joc que feia esbufegar per l'esforç. De nou al dau, davant la desesperació de Seve i Montaner, el joc s'anava a escapar.
Els blaus dominaven amb un 20-15 que Salelles va mantindre amb el seu servici i amb un Raúl molt encertat, que va acabar tancant la partida i posant a l'equip líder de la taula.
Ana, Natalia i Patri dominen a Bellreguard
En el trinquet de Bellreguard també va arrancar la segona jornada corresponent a la Copa Caixa Popular de raspall femení. Ana, Natalia i Patri (Rafelbuyol) es van emportar els dos punts després de guanyar a l'equip d'Àngela, Júlia i Marina (Ajuntament d´Orba) per 25-05.
El trio roig va començar amb un ritme de partida superior al dels seus rivals que li van permetre marxar-se còmodament en el marcador. Abans de la partida, Natalia aconsellava a Patri les característiques del trinquet i on era preferible atacar. La jove debutant va agafar bastant bé els conceptes i en el primer joc va fer diversos quinzes consecutius per a agafar confiança.
Les blaves tractaven de retornar com podien els atacs d'una Natalia que esta vegada com mitgera es va encarregar de desgastar a les seues rivals. Amb Ana en la resta, salvant els moments de major encert de Júlia, el trio de Rafelbunyol es va imposar amb molta solvència a les blaves per a situar-se líders en la segona jornada.
Francés, Hèctor i Carlos es retroben a Murla
El trio de Francés, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla) va aconseguir retrobar-se amb la victòria després de caure fa uns dies a Xilxes. En el trinquet de Murla, els locals van fer un recital davant Mario i Nacho (Riba-roja / Hidraqua), imposant-se per 60-35. Els blaus van ser tota la partida per davant amb la resta de Petrer marcant diferències. Després del 20-20, el trio va obrir tres jocs d'avantatge que van ser més que suficients per a mantindre en la distància la partida controlada. La parella va ajustar el marcador al 35-40 però eixe va ser el seu últim joc en una partida en la qual Carlos i Héctor van controlar la victòria al seu plaer.
Suspesa l’activitat este dilluns
Degut a les previsions meterològiques de la Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana per al 29 de setemebre en diferents zones de la Comunitat Valenciana, des de la Federació de Pilota Valenciana s’ha decidit la suspensió de les partides programades. Una mesura per garantir la seguretat de totes les persones involucrades en les partides que es juguen este dilluns, com la del trinquet de Xeraco, la Pobla de Vallbona o la partida de festes a Gata de Gorgos, entre altres.
