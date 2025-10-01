Bona actuació valenciana en l’Open Internacional de one wall de Tavernes Blanques
La localitat de l’Horta Nord bull amb el Torneig Internacional de la modalitat d’una paret
La localitat holandesa de Beetgum va acollir el passat cap de setmana la Champions League de llargues 2025
La novena edició del Torneig Internacional de One Wall de Tavernes Blanques es va disputar aquest cap de setmana al Poliesportiu Municipal de Tavernes Blanques amb més de 200 pilotaris i pilotàries de diferents racons del món i amb la presència dels millors jugadors de la modalitat a una paret.
A la categoria de dobles mixt, la castellonenca Carmen Jiménez es va endur la medalla de plata competint junt amb el basc Lur Ziarrusta. Tercera va ser la parella valenciana formada per Alejandro Pons i Mònica Moya.
Categories individuals
El dissabte se disputaven les categories individuals. En la categoria Womens B Singles la jugadora de Bicorp Laia Mollá va ser subcampiona de la Segona categoria amb només 16 anys.
En Mens C Singles, l’irlandés Ciarán Tynan li va ‘furtar’ la medalla d’or al barxetà Adrián Ordiñana, al vèncer-li per un ajustat 21 a 19.
Categories per parelles
Ja el diumenge, se celebraven les categories per parelles. En Open Womens Doubles, les valencianes Ana Giner i Amparo Martí van ser dignes subcampiones.
El plat fort per als valencians va arribar amb la victòria en la categoria Womens B Doubles. La melianera Aina Cuadrat i la castellonenca Carmen Jiménez va guanyar la medalla d’or.
Pel que fa a Mens B Doubles, els valencians Adrián Herrera-Sento Lluch i Marcos Alberich-Josete Alberich van perdre les seues respectives semifinals.
La Champions de llargues, inassolible per als nostres
La localitat holandesa de Beetgum va acollir el passat cap de setmana la Champions League de llargues 2025. L’equip local, Franeker, va ser el vencedor després de dos jornades de competició on el conjunt de La Rectoria va ser el més destacat dels tres valencians que hi participaven.
El dissabte se celebraven tres partides per cadascun dels quatre grups. Només el guanyador de cada grup passaria a semifinals. El CPV Montserrat, que va jugar amb Óscar, Javier Campos, Carlos, Andreu, Sergi d’Agost i Germán de Parcent, estava al grup A i va debutar davant els belgues de Thieulain donant la cara però caient 8 a 4. La segona partida li va enfrontar al finalment campió, Franeker, que li va sotmetre per 8 a 3.
Al grup C estava la Rectoria, que competint amb Marc Morant, Álvaro Perelló, Óscar García, Andreu Giner, Feliu Giner i Marc va aconseguir classificar-se per a semifinals després de vèncer per un contundent 8 a 0 a Bizkaia i per 8 a 4 al conjunt local de Beetgum.
El CPV Alzira, enquadrat al grup D, va formar amb Miravalles, Eduardo, Lucía, Enriko, Josep i Punxa. Els alzirenys va caure davant Tourpes (8-2) i Sint Jacobiparochie (8-0), l’altre finalista en detriment de La Rectoria, i es va quedar sense opcions.
En les semifinals, La Rectoria no va poder davant Sint Jacobiparochie i va caure eliminat per 8 a 2 tot i començar 0 a 1 en el marcador. L’equip neerlandès de Franeker es va emportar el títol de la Champions de llargues 2025.
