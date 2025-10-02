La Copa Caixa Popular pren força aquest cap de setmana
Se podran viure un total de nou partides coperes repartides en set trinquets diferents des de hui, divendres, fins aquest diumenge, quan hi ha previstos cinc duels repartits per tot el territori valencià: Borriana, Benidorm i Riba-roja a les 11:30 hores i, de vesprada, Oliva
Cap de setmana intens el que ens espera en la Copa Caixa Popular. Hi haurà un total de nou partides repartides en set canxes diverses de totes les categories de la Copa i també tindrem la tornada de l’ex número u d’escala i corda, Giner.
Hui ja tindrem doble sessió: al trinquet Salvador Sagols de Vila-real i al trinquet Císcar de Piles. Al recinte castellonenc se viuran dos partides de la Copa d’escala i corda Pro2. La primera, programada a les 17:00 hores, enfrontarà a Abel i Javi Campos (Ajuntament de Montserrat) contra Capellino, Ulises i Blasco (Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina).
A continuació, cap a les 18:30 hores, veurem un duel entre les parelles de Joan Orts i Àlvaro Mañas (Ajuntament de Vila-real) i de Peye i Morret (Ajuntament de Petrer – CPV Petrer). En l’altre trinquet actiu hui, Piles, està prevista una partida de la Copa Pro2 de raspall a les 17:00 hores entre la parella d’Ian i Alejandro (Ajuntament de Barxeta) i el trio de Marín, Momparler i Javier (Ajuntament de Castelló).
Copa Pro1 d’escala i corda
El trinquet de Pelayo serà el gran protagonista del dissabte ja que només hi ha una partida anunciada. Serà a les 17:30 hores i correspondrà a la Copa Pro1 d’escala i corda. El duel mesurarà les forces del duet format per De la Vega i Pere (Ajuntament d’Almussafes) i del trio melianer amb dos actuals campions de Copa, Salva Palau, Salva i Bueno.
L’altre protagonista del dia, encara que en partida fora de la Copa, serà Giner. El rest de Murla, ex número u de l’escala i corda, torna als trinquets després de quasi un any. Serà a Pedreguer i en una partida on, acompanyat de Tomàs II, que també torna, es veurà les cares amb Alejandro, Guillermo i Rubén.
Diumenge de pilota
El diumenge serà el dia ‘gran’. Es podrà anar a gaudir de la pilota a quatre escenaris diferents: Borriana, Benidorm, Riba-roja i Oliva. Quatre trinquets ben repartits al llarg del territori valencià i que faran les delícies dels aficionats a la pilota valenciana. Tres de les partides seran a la mateixa hora, les 11:30 hores, i correspondran a la Copa Pro1 d’escala i corda.
Al trinquet Bastiste Viñes de Borriana s’enfrontaran els trios de Carlos ‘Puma’, Javi i Jesús (Ajuntament de Vila-real) i de Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Ajuntament d’Orba) mentre que al de Benidorm ho faran la parella de Pere Roc II i Hilari (Ajuntament de Benidorm) davant l’equip de Francés, Hèctor i Carlos (Ajuntament de la Vall de Laguar – Ajuntament de Murla).
També el diumenge de matí es ‘vestirà de llarg’ el trinquet El Rullo de Riba-roja. Serà per a rebre la partida entre les parelles de Marc i Àlvaro Gimeno (Ajuntament de Montserrat) i Mario i Nacho (Ajuntament de Riba-roja – Hidraqua).
De vesprada, serà el torn del trinquet d’Oliva, on tindrà lloc les últimes dos partides del cap de setmana. Una de la Copa Pro1 de raspall masculí i altra de la Copa Pro1 de raspall femení. A les 17:00 hores, el trio de Clara, Isabel i Myriam (Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar – Hinojosa) s’amidarà amb el de Maria Enguix, Mar i Mireia Badia (Ajuntament de Bicorp).
Quan acabe l’enfrontament, cap a les 18:30 hores, es viurà la partida copera de raspall masculí Pro1 entre els equips de Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) i de Marrahí, Lorja i Nèstor (Ajuntament d’Ontinyent).
- El detallazo del Oviedo tras conquistar Mestalla
- Corberán aprieta a sus jugadores con un discurso duro y nombres propios
- Los 5 'males' del Valencia de Corberán
- Comunicado oficial del Valencia sobre el partido ante el Oviedo en Mestalla
- FINAL | ¡Valencia Basket logra su primera victoria europea!
- Corberán: 'Ha sido un querer y no poder hasta el final
- El Valencia Basket anuncia la salida de una jugadora
- Mamardashvili debuta en Champions con el Liverpool