Copa Caixa Popular
Salva Palau, Salva i Bueno es mostren intractables a Pelayo
L’equip que representa a l’Ajuntament de Meliana continua liderant la Copa i deixa sense puntuar a De la Vega i Pere (Almussafes)
FEDPIVAL
El trinquet de Pelayo va acollir este dissabte una d'eixes partides que mostren dos cares d'una moneda. L'equip de Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana) continua sent la cara d'esta Copa Caixa Popular de d’escala i corda Pro1 amb una altra victòria de prestigi que aprofundix els problemes de De La Vega i Pere (Almussafes).
El trio es va emportar un 60-40 que els manté com a dominadors de la competició amb set punts davant una parella que encara no ha pogut demostrar el seu verdader potencial. De la Vega i Pere van començar marcant distàncies i evidenciant que poden ser un equip a tindre en compte malgrat que encara no hagen aconseguit sumar en la Copa.
El marcador de 25-35 va quedar neutralitzat per un trio que no va tindre la seua millor partida i encara així va aconseguir remuntar. “Hem començat molt gelats, no calfem com toca i ells ixen com un bou. Es posen diversos jocs per davant i hem aconseguit a temps igualar i posar-nos per davant. La intenció és revalidar el títol però no serà fàcil”, explicava Salva Palau.
Diumenge frenètic de Copa
La quarta jornada de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 es disputarà de manera simultània este diumenge. Tres partides que marcaran l'esdevenir d'una classificació que va agafant forma i on els enfrontaments passen a ser pràcticament directes. A partir de les 11.30 hores, les mirades es repartiran per les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
Al trinquet Bastiste Viñes de Borriana s’enfrontaran Carlos ‘Puma’, Javi i Jesús (Vila-real) contra Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba). El trio d'Orba ve de sumar dos victòries i una derrota en l'últim joc. A més, amb la bona notícia de recuperar al resto d'Alginet després d'haver-se perdut la jornada anterior per un tall a la mà dreta. Mentres que el trio de Vila-real ve amb la moral pels núvols després d'una victòria contundent enfront del trio de Francés.
Precisament l'equip de Francés, Hèctor i Carlos (Vall de Laguar – Murla) té una gran oportunitat de continuar escalant en la classificació amb un enfrontament directe contra Pere Roc II i Hilari (Benidorm), que jugaran com a locals. La parella és dels pocs equips que ja ha disputat quatre jornades i es troba en segona posició.
En el Rullo de Riba-roja es jugarà també a les 11:30h la tercera de les partides de Copa d’escala i corda Pro1. Marc i Àlvaro Gimeno (Montserrat) contra Mario i Nacho (Riba-roja – Hidraqua). Els de Montserrat partixen amb un punt més en la taula que els seus rivals, que aprofitaran el coneixement de Mario en este trinquet per a reenganxar-se a la classificació.
A la vesprada l'acció es trasllada al trinquet de Bellreguard amb la Copa de raspall femení. Maria Enguix, Mar i Mireia (Bicorp) buscaran a les 17.00 hores la primera victòria davant Clara, Isabel i Myriam (Alqueria d’Asnar – Hinojosa), que ja compten amb dos victòries. A continuació, Vicent i Brisca (Xeraco), defendran el lideratge de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1. Per a això hauran de fer front a Marrahí, Lorja i Nèstor (Ontinyent), que després de la lesió d'Iván s'han anat acoblant cada vegada millor i venen de guanyar a Vercher i Murcianet (Llosa de Ranes).
