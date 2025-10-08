La FPV llança el programa 'Tot Pilota' en videopodcast per informar sobre el nostre esport
L'espai, en col·laboració amb LevanteTV, s'emetrà els dimarts i els dijous a partir de les 21:00 hores
La Federació de Pilota Valenciana ha donat un nou pas endavant en la seua missió de difondre i promocionar el nostre esport. Aquest dimarts va arrancar l'emissió de 'Tot Pilota', un programa informatiu en format videopodcast on la pilota valenciana és la gran protagonista a tots els nivells.
Aquesta era una de les propostes incloses dins del projecte de gestió global de la piota en matèria de comunicació per part de l'actual junta directiva, projecte que ara veu la llum.
El programa, que compta amb la col·laboració de la Diputació de València, oferirà els dimarts i els dijous a partir de les 21:00 hores tota la informació tant de la pilota professional com de clubs, escoles, Rendiment i Promoció.
Mitjans de difusió
'Tot Pilota' es podrá seguir a través del canal de YouTube de la FPV, així com les xarxes socials de LevanteTV i el propi canal de televisió.
Els dimarts s'analitzarà la jornada de les diferents competicions, mentre que els dijous es farà un avanç del panorama esportiu del cap de setmana.
El nou 'Tot Pilota' es realitza des de l'estudi de Levante Televisión. César Molins és l'encarregat de conduir un espai coordinat des de l'Àrea de Comunicació de la FPV.
Programa inaugural
Aquest programa inaugural va comptar amb la presència del president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, que va donar les primeres pinzellades del nou projecte comunicatiu, en companyia de José Miguel Navarrete, integrant de l'Àrea de Comunicació de PilotaPro de la FPV.
La competició de la Copa Caixa Popular d'escala i corda i raspall professional en les seues 5 categories, el repàs als diversos campionats de clubs en marxa d'escala i corda, raspall, galotxa, frontó i perxa, la fase final autonòmica de frare dels 44 Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana del pròxim dissabte a Traiguera i la recent celebració del 34 Dia de la Pilota van protagonitzar el contingut d'aquest primer capítol de 'Tot Pilota'.
Com tots els primers passos que es donen, el resultat inicial és només un punt de partida a partir del qual millorar en els següents. Per això, des de la FPV ja es treballa en les pròximes edicions de 'Tot Pilota' per tal que siga un espai de trobada, informació i entreteniment al voltant del nostre esport.
De manera excepcional, i donada la festivitat del 9 d'octubre, el següent programa s'emetrà el dimarts 14.
- El Roig Arena bate un récord de asistencia en toda la historia de la ACB
- Las sensaciones de Juan Roig en el Roig Arena: 'Parece que estemos en otra ciudad, que esto sea la NBA
- Van Rossom, impresionado con un jugador del actual Valencia Basket
- ¡Y Mateu Alemany al Atlético!
- Roger Ibáñez, un deseo de Corberán y Gourlay para el eje de la zaga
- La plataforma propalestina BDS pide al Valencia Basket que suspenda el partido ante el Hapoel
- Horarios para el Valencia-Betis y el Atlético-Levante
- Ron Gourlay sigue por el camino de Meriton