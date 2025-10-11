Salva Palau, Salva i Bueno mantenen el lideratge per a l’última jornada
L'equip de l'Ajuntament de Meliana va tornar a guanyar per 60-40 en el trinquet de Guadassuar davant Mario i Nacho (Riba-roja/Hidraqua)
Fedpival
És el rival a batre, l'equip més en forma de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. Salva Palau, Salva i Bueno (Ajuntament de Meliana) van reafirmar la seua condició de favorits en esta penúltima jornada del campionat imposant-se a Mario i Nacho (Riba-roja / Hidraqua) per 60-40.
En una plujosa partida en el trinquet de Guadassuar, el trio líder de la classificació es va consolidar amb una victòria treballada. Malgrat el que puga dir el resultat, Mario i Nacho van estar remant cada joc per a no cedir en el marcador. La parella va anar aguantant fins al 40-40, però les forces van acabar decaient a mesura que avançava la vesprada.
Un espectacular Salva Palau s'atrevia fins i tot fent el rebot d'esquenes i per davall de les cames, tancant ell mateix el quinze. La confiança del trio blau es manté pels núvols mentres que la parella es queda en sèptima posició amb tan sols quatre punts. Mario i Nacho afrontaran una última jornada per posició directa contra De la Vega i Pere (Almussafes).
Precisament este equip jugarà el diumenge contra Francés, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla) al trinquet de Benissa.
El trinquet de Xàbia també va acollir altra partida amb l’enfrontament d'Alejandro i Tomás ll (Ajuntament d'Ondara-Portal de la Marina) contra Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba). El trio havia sigut l'únic capaç d'aguantar el pols als de Meliana però va acabar caient en la quinta jornada.
I és que des que va reaparéixer Tomàs II, Alejandro ha recuperat la confiança en el seu joc. La parella va guanyar amb molta contundència a l'equip revelació de la Copa (60-35) i escalen a la segona plaça de la classificació, just per davant dels seus rivals.
Penúltimes opcions a Rafelbunyol
La fase regular de la Copa Caixa Popular de raspall femení Pro està molt prop d'arribar a la seua fi. Este diumenge serà la penúltima jornada per a gran part dels equips que li la juguen a partir de les 17.30 hores. Clara, Isabel i Myriam (Alqueria d'Asnar - Hinojosa) tractaran d'assegurar-se les semifinals si aconseguixen puntuar contra Victoria, Anabel i Laura M. (Bonrepòs i Mirambell). Este últim trio es troba en quinta posició, amb només dos punts, però compta amb una partida menys que l'equip de l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa, que colidera la taula amb cinc punts.
A les 18.30 hores serà el torn per a l'equip local, que representa a l'Ajuntament de Rafelbunyol. Ana, Natalia i Patri són líders de la classificació i buscaran assegurar-se eixa posició de cara a l'última jornada. Per a això hauran de guanyar a l'equip que ara mateix està en la zona d'eliminació. Vanessa, Amparo i Fanni (Ondara - Portal de la Marina) necessiten urgentment guanyar per a tindre esperances de classificar-se. Amb tan sols dos punts i una jornada més que els seus rivals directes, necessiten puntuar per a reconduir la situació i dependre de si mateixes
