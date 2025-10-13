Ana, Natalia i Patri continuen invictes en la Copa Caixa Popular de raspall femení Pro
L’equip que representa a Rafelbunyol manté la primera plaça guanyant a casa i deixa amb poques opcions al trio d'Ondara-Portal de la Marina
El trinquet de Rafelbunyol va acollir este diumenge doble partida de la la Copa Caixa Popular de raspall femení Pro. El trio de Victoria, Anabel i Laura M. (Bonrepòs i Mirambell) va patir per a guanyar a Clara, Isabel i Myriam (Alqueria d'Asnar - Hinojosa) per 25-20. Mentres que els dos extrems de la taula es van enfrontar en la segona partida amb Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) guanyant 25-00 a Vanessa, Amparo i Fanni (Ondara - Portal de la Marina).
La primera partida de la es va guanyar des del dau i no hi havia marge d'error. Les de Bonrepòs i Mirambell tenien davant a l'equip revelació de la Copa i necessitaven guanyar de manera urgent per a abandonar eixa quinta posició que apuntava al precipici. Mentres que l'equip de l'Alqueria d'Asnar va demostrar que va molt de debò traient un punt que els permet arribar a l'última jornada amb opcions de derrotar a les líders i fer-se amb la primera posició.
“Ha sigut una partida molt complicada. En el servici aconseguíem dominar bastant bé però quan arribàvem a la resta ens costava moltíssim esquivar a Myriam i quasi no féiem quinzes. Hem aprofitat que ens ha tocat la moneda i gràcies a això hem pogut guanyar”, explicava Victoria.
La segona partida va deixar contrastos molt alts. Les ambaixadores de Rafelbunyol, amb una ‘sabatera’, van deixar al trio d'Ondara amb molt poques possibilitats d'estar en la següent fase. Una nova exhibició coral en la qual va destacar Natalia tancant infinitat de quinzes, així com Ana que defenia a les seues de la valentia d'Amparo, i amb una Patri que continua progressant amb molt bona nota.
De la Vega i Pere es reivindiquen a Benissa
Era un dels equips cridats a fer grans coses en la Copa Caixa Popular d’escala i corda i fins ara estaven tapats en la zona baixa de la classificació. En les últimes jornades han anat anunciant el seu retorn i a Benissa ho van fer en totes les lletres.
De la Vega i Pere (Almussafes) van fer la partida perfecta davant Francés, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla). Un 60-25 que va tindre com a protagonista al mitger de Pedreguer. Pere va completar una actuació brillant en la qual no se li van comptar errades i va ser el gran artífex de la victòria còmoda que els fa posar-se amb quatre punts en la taula.
La Pobla de Vallbona centra les mirades
El trinquet ‘Miguel Canya’ de la Pobla de Vallbona serà el centre de l'activitat de la Copa Caixa Popular este 13 d'octubre. La categoria d’escala i corda Pro2 arrancarà la jornada a les 17:00 hores amb una partida pel lideratge de la classificació. Joan Orts i Àlvaro Mañas (Vila-real) buscaran afermar la primera posició contra Capellino, Ulisses i Blasco (Ondara-Portal de la Marina).
Serà la penúltima jornada per als dos equipss que ja tenen molt encarrilada la classificació amb sis i cinc punts respectivament. En l'equip del trio cal destacar per a este dilluns l'absència de Blasco, que serà baixa i el seu lloc l'ocuparà Óscar Martí.
La segona partida de Pro1 enfrontarà a Marc i Àlvaro Gimeno (Montserrat) contra Pere Roc II i Hilari (Benidorm). Encara que els dos tenen garantida la continuïtat en la Copa, serà la penúltima per als de la Ribera Alta, que tenen 6 punts; i l'última jornada per als de la Marina Baixa, que compten amb 7 punts.
