Benidorm tanca la primera fase de la Copa amb triomf a la Pobla
Pere Roc II i Hilari s’imposaren per 60-45 a Marc i Àlvaro G. (Montserrat) i igualen els 9 punts del líder, Meliana.
Aquest dimarts, Vilamarxant, Castelló i Ondara celebren partides coperes d’escala i corda i raspall
La primera fase de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 s’acosta al seu final. Aquest dilluns, al trinquet ‘Miguel Canya’ de la Pobla de Vallbona, l’equip de Benidorm, format per Pere Roc II i Hilari, tancà la seus lligueta amb un triomf davant Marc i Àlvaro Gimeno (Montserrat) que el permet assaltar la primera posició amb 9 punts.
En qualsevol cas, l’equip de Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana) encara té una partida pendent i va guanyar el seu duel particular contra els benidormers, així que es manté provisionalment al capdavant de la llista.
Ahir, a la Pobla, Pere Roc i Hilari dominaren la partida pràcticament des de l’inici, ja que aconseguiren distanciar-se al marcador amb un rotund 50-25.
La parella roja, tot i això, no es va deixar la partida i retallà diferències fins el 55-45, puntuació que permet als de Montserrat sumar un punt malgrat la derrota que pot ser decisiu de cara als encreuaments de quarts de final.
Prèviament, el duel de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro2 entre Joan Orts i Àlvaro Mañas (Vila-real) contra Capellino, Ulises i Blasco (Ondara-Portal de la Marina) -primer i segon- va deixar un nou triomf per a la parella, que es consolida en el liderat.
Triplet de trinquets aquesta vesprada
El trinquet de Vilamarxant rebrà a les 18:30 hores l’última partida de la fase regular de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 entre l’equip líder, el trio de Salva Palau, Salva i Bueno (Ajuntament de Meliana), amb quatre victòries en cinc partides, i el conjunt que marxa cuer, el de Puma, Javi i Jesús (Ajuntament de Vila-real), que volen sumar una victòria que els ajude a eixir del pou.
El trio capdavanter, vol acabar la fase regular amb un nou triomf que els permeta enfrontar-se a l’octau en quarts de final mentre que el conjunt representant de l’Ajuntament de Vila-real necessita urgentment els punts si no vol ser l’equip eliminat.
A les 17:30, el trinquet de Castelló viurà un duel de la Copa Caixa Popular de raspall Pro 1 que tancarà la cinquena jornada de fase regular. Seran entre la parella local, Montaner i Seve (Ajuntament de Castelló), i el trio de Marrahí, Lorja i Nèstor (Ajuntament d’Ontinyent). Un enfrontament entre dos conjunts que volen arribar a la part privilegiada de la classificació i que venen amb bona dinàmica.
Els castelloners han guanyat tres de les quatre partides celebrades mentre que el trio no coneix la derrota des que van canviar al lesionat Iván per Marrahí i Nèstor. Un enfrontament interessant per veure les aspiracions de cada equip.
En la partida prèvia, programada a les 16:30 hores, hi haurà un enfrontament corresponent a la Copa Caixa Popular de raspall Pro2. El duet de l’Ajuntament del Genovés, format per Ximo i Ricardet, s’amidarà al trio local de Marín, Momparler i Javier (Ajuntament de Castelló). Ambdós conjunts buscaran la segona victòria copera i catapultar-se a la part noble de la taula classificatòria.
Per últim, a les 17:45 hores, està prevista altra partida de la Copa Caixa Popular de raspall Pro2, en aquest cas, al trinquet d’Ondara. Se veuran les cares segon contra tercer pel liderat. Bonillo, Marc Ortega i Terrades (Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina), que juguen com a locals i compten amb quatre punts, s’enfrontaran a Ramón, Bossio i Verdú (Ajuntament de la Llosa de Ranes), que en tenen cinc, un menys que la parella líder, Ian i Alejandro (Ajuntament de Barxeta), invicta fins el moment. L’equip que guanye, serà el punter de la classificació de la Copa Caixa Popular de raspall Pro2 amb una partida més.
