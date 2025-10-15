Marrahí, Lorja i Néstor passen com a tercers
L'última jornada de la fase regular va deixar la victòria de Marrahí, Lorja i Néstor a l'equip de Montaner i Seve per 25-00
El trinquet de Castelló va dictar sentència en la Copa Caixa Popular de raspall Pro1. Marrahí, Lorja i Néstor (Ontinyent) van aconseguir l'última victòria de la fase davant Montaner i Seve (Ajuntament de Castelló) per 25-00 per a escalar a la tercera posició. Este enfrontament va ser decisiu per a dibuixar la classificació final i determinar les pròximes eliminatòries de la competició.
Dos equips que comptaven amb jugadors locals i que s'enfrontaven cara a cara per posició en l'última jornada de la fase regular. La partida tenia molts al·licients en la prèvia i encara que va quedar desdibuixada pel marcador, un sol joc va poder canviar-lo tot.
Els rojos van començar al dau però no van aconseguir eixe disputat primer joc. Els blaus van patir per a sumar el segon neutralitzant diverses oportunitats de Val de l'equip rival. Montaner i Seve estaven superats davant la seguretat de Marrahí, la constància de Lorja i els intents de Néstor. Els d'Ontinyent s'asseguraven el segon jocs i començaven a mirar de cara a la victòria.
L'equip de Castelló el va continuar intentant a través d'un bon Montaner que sostenia a l'equip. Cada joc era vital i així ho va reflectir la classificació. Per un sol joc, els d'Ontinyent van aconseguir passar com a tercers de la classificació i es jugaran les semifinals contra Vicent i Brisca (Xeraco). Mentres que la derrota de Seve i Montaner els farà jugar l'eliminatòria prèvia contra Diari i Tonet IV (El Genovés). L'equip de Salelles, Canari i Raúl (Barxeta) esperarà al guanyador d'esta eliminatòria en semifinals.
En la Copa Caixa Popular de raspall Pro2, l'equip de Boronat, Jose i Rafa S. (Castelló de Rugat) va quedar eliminat de la següent fase i la lluita estava en esclarir la resta de posicions. La jornada en el trinquet de Castelló es va encarregar de precisar alguna cosa més la classificació en la penúltima jornada. Marin, Momparler i Javier (Ajuntament de Castelló) van fer una partida excel·lent davant Ximo i Ricardet (Genovés) per aconseguir sumar dos punts i deixar sense puntuar als seus rivals (25-10)
Mentres que en el trinquet d'Ondara es va ajustar la classificació per la part alta de la taula. L’enfrontament entre Bonillo, Ibiza i Terrades (Ondara - Portal de la Marina) i Ramón, Bossio i Verdú (La Llosa de Ranes) va deixar la victòria dels locals pel mateix marcador, 25-10.
Eliminat l'equip de Vila-real en escala i corda
En el trinquet de Vilamarxant també es va disputar l'última jornada per als dos equips que obrin i tanquen la taula de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. Els favorits no van fallar a la seua cita amb la victòria i van sumar la quinta de la fase regular. Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana) es van garantir este dimarts el seu passe a la següent fase com a líders indiscutibles després de véncer per 60-45 a Carlos ‘Puma’, Javi i Jesús (Vila-real).
Els ambaixadors de l'Ajuntament de Meliana no perdonen ni tenint asseguradala seua presència en quarts. El trio que representava al municipi castellonenc partia amb poques opcions però va eixir a buscar la victòria i esperar que la resta de rivals fallaren en la seua última partida. No obstant això tenien molt complicat donar la campanada davant l'equip que ha dominat esta fase d'inici a fi i els de Vila-real queden fora de la Copa 2025.
