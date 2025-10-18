Marc i Àlvaro Gimeno s’imposen per la mínima a Alejandro i Tomàs a Pelayo
La parella venç a ‘La Catedral’ del joc per dalt en una partida memorable, amb molta intensitat i fases de joc excels per part dels dos equips.
Gran partida la viscud al trinquet de Pelayo. S’enfrontaven tercer i quart de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. Dos equips amb els rests de Montserrat. Un ‘derbi’ monserrater que va omplir l’escala i que va fer gaudir de valent al públic que s’hi va acostar al trinquet de la ciutat de València.
Els rojos (Ajuntament de Montserrat), comandats per un gran Marc, va posar la directa des de l’inici i es van col·locar amb 35 a 20 per davant. Tot i això, els blaus, formats per Alejandro i Tomàs II (Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina), no van deixar de créixer en cap moment. Fruit d’eixa bona compenetració i intensitat blava va arribar primer l’empat i després el 35 a 45.
Malgrat l’arreó blau, l’equip representatiu de Montserrat, va continuar dins de la partida i creient en les seues possibilitats. Tots els quinzes es lluitaven com si fora l’últim i la parella de Marc i Àlvaro Gimeno es va anotar tres jocs consecutius per a situar-se 50 a 45 per davant.
Iguals a 50 i a 55. Escala sencera en peu per a aplaudir el gran nivell de joc ofert pels quatre pilotaris, que estaran en els quarts de final d’aquesta Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. L’últim joc va ser roig i també la victòria, que els manté tercers a falta de l’última partida de fase regular, demà a Orba.
Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro2
A més a més, en l’altra partida, corresponent a la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro2, es va imposar la parella de Lostado i Morret (Ajuntament de Petrer – CPV Petrer) amb claredat al duet representatiu de l’Ajuntament de Montserrat, format per Abel i Javi Campos per un marcador de 60 a 30.
- Hiopos Lleida - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo y en directo
- LaLiga regresa apretando al Valencia CF
- Carlos Corberán confirma cuatro bajas
- El dinero que le debe el Barcelona al Valencia por el fichaje de Ferran Torres
- Vitoria: El fin del sueño europeo del Valencia de Corberán
- Los chispazos de Alina Iagupova salvan a Valencia Basket ante Cadi La Seu
- La 'canallada' de la última visita a Mendizorroza
- El Valencia Mestalla de Angulo resucita con una remontada en Ibiza