COPA CAIXA POPULAR

Francés, Héctor i Carlos guanyen l’última jornada de la fase regular

El trío que representa a La Vall de Laguar-Murla va tancar amb victòria davant Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba) per 60-30

1- Francés, Héctor i Carlos al trinquet d'Orba / sd

La fase regular de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 s'ha tancat este diumenge en el trinquet d'Orba. La victòria de Francés, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla) contra Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba) per 60-30 va posar el punt i seguit a esta competició que ja té definits els quarts de final.

El trio de Vall de Laguar-Murla va agafar avantatge en els primers jocs portant el marcador al 35-15. Els blaus van tindre VAL tant en el segon com en el tercer però no van aconseguir tancar-lo i es van veure amb un desavantatge que els va condemnar la resta de la partida. Els rojos es van anar repartint els esforços amb Héctor i Carlos sostenint els colps rivals i Francés entrant per a fer mal. El marcador no va reflectir la igualtat de gran part dels jocs però els rojos van ser molt més regulars i van meréixer emportar-se la victòria.

2 - Partides de la Copa Caixa Popular de raspall femení i d'escala i corda.jpg / SD

Este resultat deixa sentenciats els encreuaments de quarts de final que queden de la manera següent: Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana) contra Mario i Nacho (Riba-roja / Hidraqua); Pere Roc ll i Hilari (Benidorm) contra Francés, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla); Marc i Àlvaro G. (Montserrat) davant De la Vega i Pere (Almussafes); i Alejandro i Tomàs II (Ondara-Portal de la Marina) contra Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba).

La segona partida a Orba, corresponent a la Copa Caixa Popular de raspall femení, va deixar la victòria de Àngelia, Júlia i Marina (Orba) davant María, Mar i Mireia (Bicorp). El trio local va eixir vencedor de l’enfrontament directe per la quarta plaça i es col·loca amb cinc punts que li permeten evitar l’eliminatòria si puntuen a l’última jornada. La partida va ser prou igualada des de l’inici deixant un joc per a cada equip fins al 20-20, on una destacada Júlia va marcar la diferència per a donar els punts al seu equip.

3 - Júlia prepara el raspall davant el trio blau / SD

Montaner i Seve aconseguixen les semifinals

Era l’enfrontament més esperat de la jornada amb la primera gran eliminatòria de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1: Montaner i Seve (Castelló) contra Diari i Tonet IV (El Genovés). El públic va respondre omplint l'escala i es respirava la tensió en l'ambient en la partida per accedir a semifinals.

Montaner i Seve van començar al dau i es van posar per davant en el marcador. Amb dificultats per als dos equips s'arribava a un 10-10 que va ser clarament decisiu. Els rojos tenien Val-Net per a trencar des de la resta amb Tonet IV en la seua millor versió, però Seve li va respondre amb la rèplica per a igualar. Els rojos encara van tindre una nova opció de posar-se per davant però de nou es va igualar el joc. El primer Val per als blaus ho va tancar Montaner amb un traure directe.

Abraçada entre Montaner i Seve / SD

Els blaus van aprofitar eixe colp de moral per a trencar des de la resta i augmentar dos jocs de diferència. Els rojos veien caure la pilota de la llotgeta de dalt i amb la inèrcia Diari retallava distàncies en el marcador. Els de Castelló van passar a la resta i amb incertesa fins a l'últim quinze, van acabar emportant-se una eliminatòria en la qual Seve va anar de menys a més i en la qual Montaner va sostindre a l'equip en l'inici.

