Montserrat venç a Massalfassar i és més líder de l’Edicom de galotxa carrer
Torrent A, Faura E i Manises A segueixen al capdavant de l’Edicom de galotxa trinquet
La sisena jornada del 39è Campionat Autonòmic Interpobles Gran Premi Edicom 2025 de galotxa carrer deixa dos partides amb resultats idèntics en Primera carrer: 70 a 40. En un cas per a l’equip local, on Lanzadera Montserrat es va imposar a Electrofassar Massalfassar; i en l’altre, per al visitant, ja que CPV Borbotó es va fer amb el triomf fora de casa davant Autos Meliana A.
Aquests resultats deixen canvis en la classificació dels sis equips que juguen en Primera. El líder, ara amb més distància de punts, continua sent Lanzadera Montserrat, que ja acumula 15 punts i es distancia.
Segon segueix sent Electrofassar Massalfassar, que es manté amb 8 punts, els mateixos que ha assolit el CPV Borbotó.
Quant a Primera trinquet, el líder, Trinquet de Torrent A, va viure una partida emocionant a casa ja que s’enfrontava a l’altre equip local, Trinquet de Torrent B. El ‘derbi’ va caure del costat del primer classificat per un clar 70 a 35. Els de Torrent A apleguen ales 15 punts mentre que els de Torrent B es mantenen quarts amb 6 punts.
El segon classificat és Lairabas Invers. Faura E, que va vèncer la seua partida fora de casa davant Gabriel Luna Massalfassar B per un tanteig de 40 a 70. Els faurers segueixen l’estela del líder i arriben als 14 punts. Manises, per la seua part, en té 13.
Alzira i Bicorp guanyen i segueixen líders de la Copa de raspall
Beniparrell B, Moixent A, Bonrepòs i Mirambell i La Vall F s’emporten les victòries a la máxima categoria femenina.
La 27a edició de la Copa de raspall Trofeu Diputació de València 2025ha disputat la cinquena jornada de la fase regular a Primera masculina, penúltima abans d’arribar a semifinals. El cap de setmana ha deixat les victòries del Clínica Agustí Alzira A, CPV El Genovés A, Bicoroliva Bicorp A i CPV Gavarda A. És a dir, han vençut els dos primers de cada grup.
Al grup A, el líder, Clínica Agustí Alzira A se manté invicte després de vèncer amb comoditat a Antelecat Ondara per 5 a 25 al trinquet ondarenc. Acumulen 15 punts i ja estan en la següent fase a falta d’una partida per disputar. El segon és el CPV El Genovés, que va vèncer 25 per cap la seua partida davant CPV Quatretonda.
En allò referent al grup B, Bicoroliva Bicorp A va superar fora de casa al CPV Ontinyent-Beniarrés per 5 a 25. Els tres punts mantenen als bicorins líders amb 12 punts.
En l’altra partida del grup, CPV Gavarda A va fer valdre el seu carrer per a imposar-se a Les Alcusses Moixent A per un clar 25 per cap. Els gavardins, amb 10 punts, avancen als moixentins per dos punts a falta només d’una partida de fase regular.
A Primera femenina, aquest cap de setmana han obtingut el triomfs els equips de Beniparrell B, Moixent A, Bonrepòs i Mirambell i La Vall F.
Al grup A, Ajuntament de Beniparrell B s’emparella amb 12 punts en la part alta de la classificació amb el CPV Baix Girona A.
Pel que fa al grup B, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete A continua imparable i invicte amb 12 punts després de la victòria aconseguida davant Ajuntament de Beniparrell A per 25 a 5. Les beniparrellines són segones amb 8 punts.
Alejandro assegura la seua presència a les semifinals de l’Individual de frontó com a primer de grup
A falta d’una jornada, a soles falta per conéixer el nom d’un semifinalista.
Disputada la penúltima jornada de la 39a edició de l’Autonòmic de Frontó Individual Trofeu Generalitat Valenciana 2025, al grup A Alejandro del PPAF El Puig ha confirmat que serà primer de grup amb una jornada per davant després de derrotar a Saúl del PPAF El Puig 23 a 41. El de Paterna es consolida en la primera plaça amb 11 punts i Saúl es queda segon amb 7, jugant-se la classificació a semifinals en l’última jornada amb Jokin del CPV Quart de Poblet, qui també suma 7 punts.
El grup B ja té segur els seus dos classificats per a les semifinals, però el lideratge encara està en joc. Pasqual del CPV Racó la Pobla de Vallbona continua intractable amb cinc victòries en cinc partides, el que li deixa primer amb 15 punts, després de la victòria davant Ximo del CPV Almenara per 10 a 41. Ximo es queda últim amb 0 punts.
En l’altra partida del grup Adrián del CPV Quart de Poblet li va guanyar a Carlos del PPAF El Puig per 24 a 41 i a falta d’una jornada Adrian encara té possibilitats d’acabar el grup com primer.
La Baronia B perd però es manté primer a la Copa d’escala i corda
La classificació s’iguala després d’una jornada on van caure els dos primers classificats.
Després de la sisena jornada de la segona edició de la Copa d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2025, CPV La Baronia B continua líder de la competició amb 16 punts després de perdre per un ajustat 55 a 60 el derbi contra La Baronia A.
Per la seua part, CPV Moncada A s’apropa a la segona posició que dona l’última plaça per a la final. El conjunt montcadí està tercer amb 11 punts després de derrotar a Camisolar Massamagrell A, equip que veu peligrar eixa segona plaça després de dues derrotes consecutives, que els deixen amb 12 punts.
Pel que fa a la part baixa de la classificació, Genovés A guanya la segona partida de la Copa 60 a 35 a Amics del Trinquet de Carlet i s’allunya del fons de la taula amb 6 punts, mentre que els visitants es mantenen últims amb 1 punt.
Tibi A i Relleu s’avancen a les semifinals de la Lliga de Perxa
Les partides de tornada seran interessants ja que els tibers van vèncer 9-10 a Sella i els relleuers 10-8 a La Rectoria
Resultats molt parells en les partides d’anada de les semifinals de Primera de la 36a Lliga de Perxa Trofeu Diputació d’Alacant 2025. El CPV Tibi A va guanyar la seua partida fora de casa per un ajustadíssim 9 a 10 davant el CPV Sella després de més de dos hores de partida i espectacle a la plaça Major de Sella.
En l’altra semifinal, el CPV Relleu va fer valdre el ‘factor canxa’ i va aprofitar millor les peculiaritats del seu carrer per a emportar-se la victòria davant el CPV La Rectoria per un marcador de 10 a 8. Tot obert en ambdós encreuaments per a les partides de tornada, que se celebraran el pròxim cap de setmana. CPV Tibi rebrà la visita del CPV Sella el dissabte a les 17 hores i CPV Relleu visitarà el carrer de Sanet i Els Negrals, on juga habitualment les seues partides La Rectoria.
Traiguera corona als campions autonòmics de frare dels JECV
Xavi CPV Massalfassar, Salva CPV Onda, David CPV La Baronia, Arnau CPV Ondara i Tomàs CPV Dénia van destacar a les diferents categories
La competició de la modalitat de frare dels 44 Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana va celebrar les finals el passat cap de setmana a Traiguera, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Traiguera.
En la categoria Benjamí es va proclamar guanyador Tomàs del CPV Dénia. Arnau del CPV Ondara va ser qui es va fer amb la victòria en la categoria Aleví.
Per la seua part, el CPV La Baronia guanyà a la categoria Infantil gràcies a l’esforç de David. El premi en la categoria Cadet es va quedar en les mans de Salva del CPV Onda.
Per finalitzar, el CPV Massalfassar va tindre representació als dos primers llocs de la categoria Juvenil, amb Xavi com a campió i amb Joan com a segon.
Participaren en el lliurament de premis l’alcalde de Traiguera, Xavi Ferrer, i el regidor d’Esports, Diego Cervera.
