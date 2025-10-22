"Anem a gaudir d'haver aplegat a quarts de final i a donar-ho tot"
Víctor Bueno, amb Salva Palau i Salva (Ajuntament de Meliana), han sigut l'equip més destacat de la primera fase de la Copa Caixa Popular d'escala i corda Pro1
Comença el tram decisiu, el cara o creu en la Copa Caixa Popular d'escala i corda Pro1. Completades les 27 partides de la fase regular, ara és el torn de les eliminatòries. Els quarts de final triaran a partir del divendres els quatre millors equips que tindran dret a somiar en la gran final del 16 de novembre.
Pel que s'ha vist fins el moment, l'equip més sòlid ha sigut el format per Salva Palau, Salva i Bueno (Ajuntament de Meliana). El rest d'Alginet, el mitger de Massamagrell i el punter de Meliana han configurat un bloc compacte i que només ha cedit una derrota en les sis partides jugades, el que els ha valgut per a tancar la fase inicial en la primera posició.
"Hem sumat cinc victòries, però quasi totes han sigut per resultats ajustats, com 60-45 o 60-40", destaca Víctor Bueno. "Aquesta Copa Caixa Popular 2025 s'està caracteritzant per la igualtat, i fins l'última jornada no han estat clares les posicions dels equips de cara als quarts de final".
Aquesta primera plaça de la taula fa a l'equip de Meliana citar-se en els quarts de final amb la formació que ha acabat huitena, Riba-roja - Hidraqua, integrada per Mario i Nacho, amb només un triomf, el dissabte al trinquet de Pedreguer a partir de les 18:30 hores.
"Ni molt menys va a resultar fácil. Nacho és el número 1 dels mitgers, campió de l'última Lliga, un referent per a mitgers i punters i va a ser molt dur de batre", assegura Bueno. "A més a més, Mario és un jugador jove, amb molta força i amb moltes ganes de guanyar".
El precedent de fa només 11 dies al trinquet de Guadassuar, on el trio es va imposar per 60-40, no és significatiu, segons el punter de Meliana: "En Pedreguer els quinzes es poden fer més ràpidament, en comparació amb Guadassuar, el palquet és més fàcil de trobar i el rebot del rest no està totalment recte i la pilota fa més estranys. Potser no es note tant la diferència entre parella i trio com podria donar-se en altre trinquet, però cada partida és un món".
Per davant de tot, l'objectiu de Bueno és "disfrutar d'haver aplegat a quarts de final i donar-ho tot per oferir un espectacle del que gaudisca l'afició que vaja a Pedreguer i a fer-lo el millor posible".
Campió de Copa l'any passat amb Salva Palau i Pere, l'experimentat pilotari -campió del món i d'Europa amb la selecció valenciana- confia en afegir un altre èxit al seu dilatat palmarés.
El foc s'obri el divendres a Vilamarxant
Burriana i la Pobla de Vallbona acolliran també les partides de quarts de final de la Copa.
Els quarts de final arranquen aquest divendres i es disputaran a partida única fins el proper dilluns. El trinquet de Vilamarxant obrirà el foc amb el primer duel, el que enfrontarà als equips representants de l'Ajuntament de Benidorm contra La Vall de Laguar-Murla.
Pere Roc II i Hilari, segons classificats de la fase regular amb 9 punts, es citaran a partir de les 18:30 hores contra el trio format per Francés, Héctor i Carlos, que han acabat la fase regular en setena posició amb 6 punts. La partida de la primera fase, jugada a Benidorm, es va tancar amb un 60-40 favorable a la parella.
El diumenge será el torn de Burriana. Marc i Àlvaro Gimeno (Montserrat), també amb 9 punts en la lligueta, es veuran les cares contra l'equip d'Almussafes, amb De la Vega i Pere (6 punts) a partir de les 11:30 hores. No massa lluny, en el trinquet de Vila-real, es va jugar la partida de la fase regular que va acabar amb un contundent 60-20 per a Marc i Àlvaro.
Els quarts de final es tancaran el dilluns dia 27 al trinquet 'Miguel Canya' de la Pobla de Vallbona. Alejandro i Tomàs II, la formació d'Ondara-Portal de la Marina, ha tancat en quarta posició la primera fase, amb 8 punts. Davant estaran Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Ajuntament d'Orba), cinquens amb 7 punts. El precedent de fa dos setmanes va establir un 60-35 per a la parella en el duel celebrat al trinquet de Xàbia.
