Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Copa d'escala i corda

Salva Palau, Salva i Bueno ja estan en semifinals de la Copa d’escala i corda Pro1

Gran partida del trio de Meliana que va vèncer a la parella de Mario i Nacho per 60 a 40

L’equip d’Ontinyent colpeja primer en l’anada de semifinals de la Copa de raspall Pro1.

Ana, Natalia i Patri passen com a primeres a semifinals de la Copa de raspall femení Pro mentre que l’eliminatòria prèvia de ‘semis’ la jugaran Bicorp i d’Orba.

Salva Palau, Salva i Bueno ja estan en semifinals d'escala i corda Pro1

Salva Palau, Salva i Bueno ja estan en semifinals d'escala i corda Pro1 / FEDPIVAL

FEDPIVAL

València

El trinquet de Bicorp acollia tota la pressió de la Copa Caixa Popular de raspall femení. La partida entre María, Mar i Mireia (Bicorp) i Vanessa, Amparo i Fanni (Ondara-Portal de la Marina) es va saldar amb triomf per a les locals, que els permet continuar en la competició (25-10). El trio d'Amparo ho va intentar però amb el tercer joc de les seus rivals les possibilitats es van esvair. L'equip que representa a Bicorp ara es mesurarà en una eliminatòria directa contra Àngela, Júlia i Marina (Orba), que van caure davant Victoria, Anabel i Laura (Bonrepòs i Mirambell) en una partida ‘sabatera’ que es va celebrar en eixe mateix trinquet.

L'equip de Bicorp jugarà l'eliminatòria prèvia a semifinals

L'equip de Bicorp jugarà l'eliminatòria prèvia a semifinals / FEDPIVAL

Una partida dura

En la part alta de la taula, Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) tenien una partida dura per mantindre el lideratge davant Clara, Isabel i Myriam (Alqueria d'Asnar – Hinojosa). Les roges, que estan en un gran estat de forma, van aconseguir un triomf solvent per 25 a 5. El trinquet de la Llosa de Ranes va deixar com a gran favorit per a esta Copa Caixa Popular al trio de Rafelbunyol que ha acabat la fase regular sense coneixer la derrota.

Lorja i Néstor celebren la victòria ahir

Lorja i Néstor celebren la victòria ahir / FEDPIVAL

La segona partida en este trinquet de la Llosa de Ranes també va tindre un gran impacte en la Copa de raspall Pro1. L'anada de semifinals entre Marrahí, Lorja i Néstor (Ontinyent) i l'equip de Vicent i Brisca (Xeraco) va acabar amb els de d’Ontinyent colpejant primer (25-15). Partida molt igualada i oberta per a la tornada. La revenja es jugarà dimecres que ve a Guadassuar.

Victoria de Meliana

On ja no hi ha lloc per a segones oportunitats és en la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. El trinquet de Pedreguer va dictar sentència favorable per a Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana). El trio es manté intractable i va derrotar per 60-35 a la parella de Mario i Nacho (Riba-roja – Hidraqua). La parella tenia una partida molt complicada davant i així li ho va fer saber l'equip de Meliana, que amb el 35-30 inicial va aconseguir trencar el marcador per a posar el 50 a 30 i, posteriorment, tancar el bitllet per a semifinals.

Abans d’aquesta partida, Lostado i Morret (Petrer – CPV Petrer) van patir una derrota després d’una gran remuntada del trio d’Héctor, Muedra II i Pau (Massamagrell) que es va imposar per 50 a 60 després d’anar 50 a 45 baix al marcador.

Hui i demà se tanquen els quarts d’EiC Pro1

Aquest matí, a les 11:30 hores, el trinquet Baptiste Viñes de Borriana acollirà la partida entre dos parelles potents per a ser un dels quatre enfrontaments de quarts de final. Marc i Àlvaro Gimeno (Ajuntament de Montserrat) se veuran les cares davant De la Vega i Pere (Ajuntament d’Almussafes).

Demà

Demà se tancaran els quarts al trinquet de Pelayo, que acollirà des de les 18:30 hores la partida de quarts de final entre dos equips que van acabar en la zona mitjana de la fase regular. La parella de l’Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina, integrada per Alejandro i Tomàs II, i el trio d’Orba, conformat per Julio Palau, Conillet i Guillem Palau.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents