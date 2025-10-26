Salva Palau, Salva i Bueno ja estan en semifinals de la Copa d’escala i corda Pro1
Gran partida del trio de Meliana que va vèncer a la parella de Mario i Nacho per 60 a 40
L’equip d’Ontinyent colpeja primer en l’anada de semifinals de la Copa de raspall Pro1.
Ana, Natalia i Patri passen com a primeres a semifinals de la Copa de raspall femení Pro mentre que l’eliminatòria prèvia de ‘semis’ la jugaran Bicorp i d’Orba.
FEDPIVAL
El trinquet de Bicorp acollia tota la pressió de la Copa Caixa Popular de raspall femení. La partida entre María, Mar i Mireia (Bicorp) i Vanessa, Amparo i Fanni (Ondara-Portal de la Marina) es va saldar amb triomf per a les locals, que els permet continuar en la competició (25-10). El trio d'Amparo ho va intentar però amb el tercer joc de les seus rivals les possibilitats es van esvair. L'equip que representa a Bicorp ara es mesurarà en una eliminatòria directa contra Àngela, Júlia i Marina (Orba), que van caure davant Victoria, Anabel i Laura (Bonrepòs i Mirambell) en una partida ‘sabatera’ que es va celebrar en eixe mateix trinquet.
Una partida dura
En la part alta de la taula, Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) tenien una partida dura per mantindre el lideratge davant Clara, Isabel i Myriam (Alqueria d'Asnar – Hinojosa). Les roges, que estan en un gran estat de forma, van aconseguir un triomf solvent per 25 a 5. El trinquet de la Llosa de Ranes va deixar com a gran favorit per a esta Copa Caixa Popular al trio de Rafelbunyol que ha acabat la fase regular sense coneixer la derrota.
La segona partida en este trinquet de la Llosa de Ranes també va tindre un gran impacte en la Copa de raspall Pro1. L'anada de semifinals entre Marrahí, Lorja i Néstor (Ontinyent) i l'equip de Vicent i Brisca (Xeraco) va acabar amb els de d’Ontinyent colpejant primer (25-15). Partida molt igualada i oberta per a la tornada. La revenja es jugarà dimecres que ve a Guadassuar.
Victoria de Meliana
On ja no hi ha lloc per a segones oportunitats és en la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. El trinquet de Pedreguer va dictar sentència favorable per a Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana). El trio es manté intractable i va derrotar per 60-35 a la parella de Mario i Nacho (Riba-roja – Hidraqua). La parella tenia una partida molt complicada davant i així li ho va fer saber l'equip de Meliana, que amb el 35-30 inicial va aconseguir trencar el marcador per a posar el 50 a 30 i, posteriorment, tancar el bitllet per a semifinals.
Abans d’aquesta partida, Lostado i Morret (Petrer – CPV Petrer) van patir una derrota després d’una gran remuntada del trio d’Héctor, Muedra II i Pau (Massamagrell) que es va imposar per 50 a 60 després d’anar 50 a 45 baix al marcador.
Hui i demà se tanquen els quarts d’EiC Pro1
Aquest matí, a les 11:30 hores, el trinquet Baptiste Viñes de Borriana acollirà la partida entre dos parelles potents per a ser un dels quatre enfrontaments de quarts de final. Marc i Àlvaro Gimeno (Ajuntament de Montserrat) se veuran les cares davant De la Vega i Pere (Ajuntament d’Almussafes).
Demà
Demà se tancaran els quarts al trinquet de Pelayo, que acollirà des de les 18:30 hores la partida de quarts de final entre dos equips que van acabar en la zona mitjana de la fase regular. La parella de l’Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina, integrada per Alejandro i Tomàs II, i el trio d’Orba, conformat per Julio Palau, Conillet i Guillem Palau.