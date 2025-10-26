De la Vega i Pere es fiquen en semifinals
La parella que representa a l'Ajuntament d'Almussafes es va emportar per 60-45 l'eliminatòria contra Marc i Àlvaro (Montserrat)
A cara o creu, així eren els quarts de final de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. El trinquet de Batiste Viñes de Borriana acollia este diumenge la penúltima eliminatòria entre dos equips molt parells que aspiraven clarament al títol, però només podia quedar un. Esta vegada la cara de la moneda va eixir de color blau gràcies a una gran actuació de De la Vega i Pere, que es van emportar el passe a semifinals després de derrotar 60-45 a Marc i Àlvaro Gimeno (Montserrat).
Després d'enfrontar-se en la primera jornada del campionat (fase regular), els dos equips van tornar a trobar-se a mig camí en una partida apoteòsica. Marc i De la Vega han sigut dos dels restos protagonistes de l'any i esta eliminatòria va recordar a la intensa batalla en la final de l'Individual. Acompanyats per Àlvaro Gimeno i Pere respectivament, els quatre jugadors van oferir una partida de lliurament i sacrifici constant.
Els blaus van obrir dos jocs de diferència a l'inici i van ampliar l'avantatge amb el 30-45, però amb el nivell dels seus rivals qualsevol cosa podria ocórrer. “Sabíem que ells podien remuntar-nos perquè són una parella molt bona. Este és un trinquet molt jugador, ràpid i ells peguen fort. Estan tota la partida ací darrere nostra i ens ha costat molt acabar la partida”, explicava De la Vega.
I així va transcórrer l'últim tram dels quarts de final. L'equip de Montserrat va continuar en la lluita fins a posar-es 45-50 amb un gran Àlvaro Gimeno. Els d’Almussafes van aconseguir frenar la remuntada i s’emportaren una eliminatòria molt complicada davant un dels millors equips de la fase regular.
“La partida ha sigut molt dura perquè en este trinquet costa molt fer un quinze. Al principi comencem molt bé i aconseguim traure avantatge. Però ells no han baixat el ritme. Hi ha un moment que peguem una baixada i ells aprofiten per a fer-nos un parell de jocs i la partida s'enganxa. Hem aconseguit no perdre mai la concentració i tant Lluis com jo ens sentim molt còmodes jugant junts. El resultat crec que reflectix el que ha sigut la partida”, indicava Pere.
Més decebut es mostrava Àlvaro Gimeno després de la derrota. “Venim ací després de fer una bona fase preliminar, quedem tercers i a partida única quedem eliminats, així que un poc injust. Estic molt content amb Marc i amb el meu nivell després de la lesió. Juguem per a guanyar i jo crec que este trinquet tampoc ens ha afavorit. Venim ací que és una moneda a cara o creu, no ens afavorix i quedem eliminats”.
L'última eliminatòria de quarts es jugarà este dilluns en el trinquet de Pelayo després del provisional tancament del trinquet de la Pobla de Vallbona. Alejandro i Tomás ll (Ondara-Portal de la Marina) s'enfrontaran a Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba) a les 18.00 hores en la catedral de la pilota. L'equip vencedor es mesurarà a De la Vega i Pere en semifinals.
Eliminatòria de raspall Pro2 a Xeraco
El trinquet de Xeraco acollirà este dilluns l'eliminatòria entre el quart i quint classificat de la Copa Caixa Popular de raspall Pro2. Terrades II, Momparler i Javier (Castelló) s'enfrontaran a Ximo, Ferrando i Marc Bataller (El Genovés). Els dos equips han patit modificacions. Marin no estarà disponible per a la partida i el seu lloc l'ocuparà un debutant Terrades II. Mentres que la lesió de Ricardet ha obligat al fet que l'equip de Ximo es recomponga en un trio.
