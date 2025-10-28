Montserrat i Massalfassar creixen a l’Edicom de galotxa carrer
Faura i Manises avancen a Torrent A a Primera trinquet
El cap de setmana es va disputar la setena jornada del 39è Campionat Autonòmic Interpobles Gran Premi Edicom 2025 de galotxa carrer on els dos primers classificats van guanyar les seues partides respectivament.
Electrofassar Massalfassar va aprofitar que CPV Borbotó, tercer classificat amb 8 punts, va descansar aquesta jornada i va allunyar-se del equip valencià, mantenint-se segon amb 11 punts després de la seua victòria davant a Autos Meliana A per 70 a 45. Els de Meliana continuen últims amb 1 punt.
L’altra partida de la jornada va tindre el mateix resultat, Lanzadera Montserrat va guanyar 45 a 70 en la seua visita al Ovocity Marquesat. Montserrat continua com a líder en solitari i amb molta distància de la resta amb 18 punts. Marquesat es queda com l’últim equip que disputaria les semifinals a la quarta posició amb 4 punts.
A la modalitat en trinquet, la partida prevista a Massalfassar entre els locals i Trinquet de Torrent A es va suspendre, situació que beneficia provisionalment als seus perseguidors, Faura i Manises, equips que sí van jugar (i guanyar) les seues partides i es col·loquen per davant dels torrentins.
Lairabas Invers. Faura va resoldre el seu Compromís a Alberic amb un 70-10 a favor que permet a la formació de les Valls encapçalar la classificació amb 17 punts, pels 15 de Trinquet de Torrent A.
Per la seua part, EDI Caixa Popular Manises s’ha colat enmig dels dos, amb 16 unitats, gràcies a la seua victòria per 70-45 al José María Veguer davant el Trinquet de Torrent B.
Alzira-Gavarda i Bicorp-El Genovés, semifinals de la Copa de raspall
Bonrepòs i Mirambell, Beniparrell B i Moixent obtenen les victòries a la máxima categoria femenina.
La 27ª Copa de raspall Trofeu Diputació de València s’endinsa en la fase de semifinals a la primera categoria masculina, després de disputar aquest passat cap de setmana l’última jornada de la fase regular.
Pel que fa al grup A, Clínica Agustí Alzira A es fa amb la primera posició amb 15 punts i arriba com a únic equip invicte a semifinals, mentre que segon ha sigut El Genovés.
En allò referent al grup B, Bicoroliva Bicorp A es fa amb el liderat del grup gràcies als 15 punts aconseguits. El segon classificat ha sigut CPV Gavarda A, amb 13 punts.
D’aquesta manera, a les semifinals, Clínica Agustí Alzira A s’amidarà al CPV Gavarda A per un lloc en la final i Bicoroliva Bicorp A i CPV El Genovés serà l’altra semifinal. Les eliminatòries estan previstes per als caps de setmana del 15 i 22 de novembre.
A Primera femenina, al grup A, el CPV Baix Girona A, que arribava com a únic equip invicte i primer classificat amb 12 punts, va caure a Bonrepòs i Mirambell per 25 a 20. En l’altra partida del grup, Ajuntament de Beniparrell B s’emportà els 3 punts després del 25 per cap davant CPV Baix Girona B. Amb la victòria, se col·loca com a líder del grup A.
Pel que fa al grup B, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete A va obtenir un triomf davant el CPV Carlet Volea A, a qui van vèncer amb comoditat per 25 a 5. L’altra partida del grup, entre Ajuntament de Beniparrell A i Justo Ballester Meliana B, es va suspendre per les condicions meteorològiques.
Saúl completa el quadre de semifinals de l’Individual de frontó
El pilotari del Puig acompanyarà a Alejandro, Pasqual i Adrián.
Arribem a la fi de la fase regular al 39è Campionat Autonòmic Individual de frontó Trofeu Generalitat Valenciana 2025.
Saúl finalitza com a segon del grup A amb 10 punts pels 7 amb que es queda Jokin. El primer ha sigut Alejandro del PPAF El Puig amb 14 punts.
Pel que fa al grup B, Pasqual del CPV Racó de la Pobla de Vallbona ha aconseguit mantenir l’invicte gràcies a un espectacular triomf davant Adrián del CPV Quart de Poblet per un marcador de 40 a 41.
Pasqual, com a primer del grup B, s’amidarà a Saúl, segon del grup A, a semifinals. En l’altre enfrontament, es veuran les cares els últims dos finalistes, Alejandro del PPAF El Puig i Adrián del CPV Quart de Poblet.
Les partides d’anada se celebraran el cap de setmana del 8 i 9 de novembre mentre que la tornada, queda fixada per al cap de setmana del 15 i 16 de novembre.
La Baronia B, Massamagrell i Moncada s’allunyen a la Copa d’escala i corda
Les últimes tres jornades ofereixen una lluita per la segona plaça molt emocionant.
Després de la disputa de la 7a jornada de la Copa d’escala i corda Trofeu Diputació de València la classificació es va esclarint, en un cap de setmana on els tres primers han fet servir el seu títol de favorit per fer-se amb la victòria.
Camisolar Massamagrell talla la seua mala ratxa i es manté a la segona plaça després de guanyar la seua partida davant de CPV El Genovés A amb un resultat de 60 a 25. Els locals acaben la jornada segons amb 15 punts.
Pel que fa a la partida entre el líder i l’últim, CPV La Baronia B va guanyar a la seua visita a Amics del Trinquet de Carlet per 35 a 60, mantenint-se com a líder destacat amb 19 punts i deixant pràcticament assegurada la seua presència a la final del torneig a falta de tres jornades.
Per finalitzar la jornada, la partida entre CPV La Baronia A i CPV Moncada A es va resoldre amb victòria per als montcadencs per 10 a 60, que amb aquesta victòria acaba la jornada tercer amb 14 punts.
Orba coronarà als campions de la 36 Lliga de Perxa
La Rectoria-Sella, Laguar-Tibi i Benifallim-Relleu, les finals del pròxim diumenge.
Sella A i La Rectoria C són els flamants finalistes de la primera categoria de la 36 edició de la Lliga de Perxa Trofeu Diputació d’Alacant 2025.
La semifinal més ajustada va ser la que va vèncer el CPV Sella. En l’anada, el CPV Tibi A havia colpejat primer guanyant a Sella per 9 a 10. La tornada se prometia interessant i així va ser. Els sellards van aconseguir el triomf per 8 a 10 i, per un sol joc, passen a la final amb l’èxtasi de la remuntada inclòs.
En l’altra semifinal, el CPV La Rectoria havia de remuntar el 10 a 8 a favor del CPV Relleu després de la primera partida de semifinals. En la tornada, que se va celebrar al carrer de Tibi, els de Sanet i Els Negrals es van imposar per un marcador de 10 a 5 i es van fer amb el bitllet per a la final.
La partida pel títol se disputarà aquest pròxim diumenge, 2 de novembre, al carrer d’Orba a partir de les 12:00 hores. Prèviament viurem la final de Tercera, a les 10:00 hores, entre Benifallim i Relleu, i, posteriorment, la de Segona, a les 15:00 hores, amb la Vall de Laguar i Tibi com a protagonistes.
