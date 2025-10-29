Montaner i Seve salven el primer ‘match-ball’
L’equip de Castelló es va imposar a Salelles II, Raúl i Alejandro (Barxeta) i va forçar la partida de desempat de semifinals el pròxim divendres al Genovés
El trinquet de Castelló de Rugat va acollir la segona partida de semifinals de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1 entre els equips de Castelló, amb Montaner i Seve, i Barxeta, amb Salelles II, Raúl i Alejandro (Barxeta).
El clar triomf de la parella (25-5) deixa l’eliminatòria igualada i amb la necessitat d’una tercera partida de desempat, que es jugarà el divendres al Genovés a partir de les 18:30 hores.
A Castelló de Rugat, Montaner i Seve van ser molt superiors a un trio que fins el moment, tot i la baixa de Canari coberta per Alejandro, s’havia mostrat molt sòlid.
De fet, la d’ahir va ser la segona derrota en 7 partides de la formació liderada per Salelles II, que només havia caigut per la mínima contra Vicent i Brisca (Xeraco) en la fase regular.
Els blaus, amb 10-0 en contra, disposaren d’un Val-Net per retallar distàncies des del dau, però els rojos capgiraren el marcador i establiren un 15-0 pràcticament definitiu.
Pel que fa a l’altra semifinal, aquest dimecres el trinquet de Guadassuar acollirà el segon assalt entre la formació xeraquera i el trio d’Ontinyent, amb Marrahí, Lorja i Néstor.
El triomf dels de la Vall d’Albaida al primer duel obliga a la parella de la Safor a una victòria que obligue també al desempat, en aquest cas el dissabte a Bellreguard.
Benidorm-Meliana i Orba-Almussafes, semifinals d’escala i corda
La Copa Caixa Popular 2025 d’escala i corda Pro1 ja té als quatre equips que competiran per estar en la gran final. Després d'un intens camí en la fase regular, i uns quarts de final que no permetien marge d'error, les semifinals es juguen a doble partida amb possible desempat.
La primera eliminatòria serà entre l'equip de Pere Roc II i Hilari (Benidorm), que s'enfrontarà a Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana). Els dos equips es mesuraran l'1 de novembre en el trinquet Salvador Sagols de Vila-real (18:30 hores) en el partit d'anada i la tornada serà el 4 de novembre a Vilamarxant a la mateixa hora. El possible desempat es jugaria el 9 de novembre a Benissa.
L'equip de Benidorm va realitzar una fase regular molt bona quedant en segona posició amb quatre victòries i dos derrotes. A més de doblegar en quarts de final a Francés, Héctor i Carlos (La Vall de Laguar-Murla) per 60-35. Els seus rivals, l'equip de Meliana, han demostrat ser el millor equip fins a la data. Líders de la primera fase amb 11 punts i només una derrota. En semifinals es van desfer de Mario i Nacho (Riba-roja / Hidraqua) també per 60-35 i amb el record de haver guanyat a la parella de Benidorm en fase regular per 60-40.
La segona semifinal d'esta Copa d’escala i corda Pro1 enfrontarà a De la Vega i Pere (Almussafes) contra Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba). L'anada es jugarà l'1 de novembre en Pelayo a les 17.30 hores i la volta el dia 5 en el trinquet de Guadassuar (18:30h). Si es juga una tercera i decisiva partida serà també el dia 9 de novembre en el trinquet de Benissa.
La parella que representa a Almussafes porta una línia ascendent després d'un mal inici en la Copa. L'equip arribava a quarts després de tres victòries i tres derrotes en la fase regular, però en l'eliminatòria contra Marc i Àlvaro Gimeno (Montserrat) van buidar tots els dubtes guanyant per 60-45.
En l'altre costat de la corda estarà un trio revelació. Els ambaixadors d'Orba van guanyar partides de molt de mèrit en la primera fase però es van anar desgastant per moments. No obstant això, en quarts de final van recuperar eixa millor versió que ja havíem vist en l'inici. El trio va recuperar grans sensacions guanyant per 60-25 a Alejandro i Tomàs II (Ondara-Portal de la Marina).
