Les semifinals s'apoderen de la Copa Caixa Popular
La competició arriba al moment decisiu amb el desempat de raspall masculí Pro1 i l'arrancada de les semifinals en la resta de categories
Este cap de setmana arriba la fase més decisiva de la Copa Caixa Popular amb les semifinals. En tan sols 48 hores coneixerem als primers finalistes de la Copa de raspall masculí Pro1. Després de jugar-se l'anada i la tornada, les dos eliminatòries s'han donat cita este divendres i dissabte perquè es produïsca el desenllaç del que han sigut quatre partides extraordinàries.
El trinquet del Genovés acollirà este 31 d'octubre el desempat entre Montaner i Seve (Castelló) i Salelles II, Raul i Alejandro (Barxeta). El trio va ser clar dominador en l'anada amb un 25-10 que es va igualar dimarts passat a Castelló de Rugat amb la victòria de la parella per 25-05. Els de Castelló van saber conduir millor la situació i ara queda tot en l'aire este divendres a les 18:30 hores.
La segona eliminatòria ha sigut pràcticament un reflex de la primera. Vicent i Brisca (Xeraco) es van recompondre a Guadassuar per a empatar la semifinal que es van portar primer Marrahí, Lorja i Néstor (Ontinyent). El trio va pagar molt car eixos tres jocs concedits a l'inici i ara busquen la revenja el dissabte a Bellreguard (18:30 hores). A cara o creu, qui guanye assegurarà la seua presència en la gran final. La prèvia d'este desenllaç estarà protagonitzat per una altra semifinal, la de Pro2. Bonillo, Marc i Terrades II (Ondara-Portal de la Marina) es mesurarà a Ramón, Bossio i Verdú (Llosa de Ranes).
En raspall femení també arrancaran les semifinals este divendres amb l'anada entre Victoria, Anabel i Laura (Bonrepòs i Mirambell) i l'equip de Maria, Mar i Mireia (Bicorp). Dos trios que obriran la vesprada en el trinquet del Genovés a les 17:00 hores, abans del desenllaç de raspall masculí. En la fase regular, el trio de Victoria va aconseguir fer-li ‘sabatera’ a un equip que ha progressat en les últimes jornades i que promet donar guerra en esta eliminatòria.
Escala i corda Pro1 també entra en la fase decisiva
El trinquet de Vila-real acollirà les mirades de la Copa d’escala i corda. Primer es jugarà una partida determinant per a la parella de Félix i Rubén (Dénia), que hauran de guanyar a Joan Orts i Álvaro Mañas (Vila-real) per a arribar amb opcions a l'última jornada. Per part seua, els locals són líders destacats i ja pensen en la següent fase.
Després d'esta partida serà el torn perquè òbriga foc la categoria de Pro1 amb l'anada de semifinals entre Pere Roc II i Hilari (Benidorm) i Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana). Gran enfrontamente entre primer i segon de la fase regular que tractaran de donar el primer pas cap a la gran final. El trio ja va guanyar als seus rivales en les primeres jornades per 60-40 al trinquet de Dénia i encara que no hi ha un clar favorit, els de Meliana son el rival a batre en esta Copa.
D'altra banda, la segona semifinal enfrontarà el dissabte en Pelayo als equips de De la Vega i Pere (Almussafes) contra Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba). La parella va començar amb molts dubtes la fase regular. No obstant això les últimes actuacions els reafirmen com un dels equips a tindre en compte pel títol, encara que davant tenen a un trio que ha sabut competir contra tots els equips i que aspira també a estar en la final.
