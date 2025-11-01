Marrahí, Lorja i Néstor s’apunten a la final de la Copa
L’equip d’Ontinyent va superar a Vicent i Brisca (Xeraco) en el desempat de semifinals per 25-10a Bellreguard
El trio s’enfrontarà el pròxim diumenge dia 9 a Montaner i Seve (Castelló) al trinquet xeraquer
Fedpival
Ja està servida la primera de les finals de la Copa Caixa Popular 2025 de raspall masculí Pro1. Marrahí, Lorja i Néstor es van imposar el dissabte al trinquet de Bellreguard a la parella formada per Vicent i Brisca (Xeraco) en la partida de desempat de semifinals en un duel vibrant.
Després de les partides a la Llosa de Ranes, on guanyà el trio, i a Guadassuar, on dominà la parella, a Bellreguard el duel va començar molt igualat, però el trio es va mostrar més encertat en els moments claus i, liderat per Marrahí, acabà imposant-se per 25-10.
Així, l’equip representant de l’Ajuntament d’Ontinyent, que es va haver de reestructurar després de la baixa d’Iván, coberta de manera brillant amb Marrahí i Néstor, es planta en la final i es cita amb Montaner i Seve (Ajuntament de Castelló), que el divendres van eixir victoriosos del trinquet del Genovés també en el duel de desempat contra Salelles II, Raúl i Alejandro (25-5).
La final es disputarà el pròxim diumenge dia 9 al trinquet de Xeraco, a partir de les 11:15 hores, i serà emesa en directe per À Punt. En el duel de la primera fase, Montaner i Seve caigueren amb un 25-0 per cap al trinquet de Castelló, a la Ribera Alta, davant el trio.
Les entrades per a la final estan disponibles a la pàgina web de la Federació de Pilota Valenciana, a este l’enllaç.
La primera semifinal Pro2, per a Ondara-Portal de la Marina
També al trinquet de Bellreguard, el dissabte arrancaren les semifinals de la Copa Caixa Popular de raspall Pro2. Bonillo, Marc Ortega i Terrades (Ondara-Portal de la Marina) no donaren cap opció a Ramón, Ferrando i Verdú (La Llosa de Ranes) i dominaren per un contundent 25-0.
El conjunt blau, amb la baixa de Bossio, es va mostrar molt erràtic davant un equip roig que va comptar amb Marc com a jugador més destacat. El dissabte, a la Llosa de Ranes, es jugarà el segon assalt d’aquesta eliminatòria.
Hui, més semifinals a Castelló
El primer tram de semifinals de la Copa Caixa Popular de raspall femení Pro i raspall Pro2 es completa el diumenge al trinquet de Castelló amb la celebració de les partida d’anada de les segones semifinals.
A partir de les 16.30 hores, Ian i Alejandro (Ajuntament de Barxeta), s’enfrontaran contra Terrades II-Momparler-Javier (Castelló).
Raspall femení
Per la seua part, a les 17:45 arribarà el torn del raspall femení. Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol), equip invicte i més regular de la fase regular, calibrarà les seues forces contra Àngela, Júlia i Marina (Orba), formació que va aconseguir el bitllet per a semifinals el passat dimecres en una agònica eliminatòria quart-cinqué classificat contra Clara, Isabel i Myriam (L’Alqueria d’Asnar-Hinojosa).
