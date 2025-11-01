De la Vega i Pere s’emporten un primer duel d’infart a Pelayo
La parella d’Almussafes s’apuntà el primer assalt davant Julio Palau, Conillet i Guillem Palau al trinquet de Pelayo per 60-55
El trinquet de Guadassuar acollirà el dimecres el segon duel de semifinals, que pot resultar definitiu
Fedpival
L’equip d’Almussafes, amb De la Vega i Pere, va donar a Pelayo el primer pas cap a la final de la Copa Caixa Popular 2025 d’escala i corda Pro1.
L’equip de la Ribera Alta va eixir victoriós de la partida d’anada de semifinals que el va enfrontar al trio d’Orba, format pels germans Palau, Julio i Guillem, i Conillet, en una partida d’allò més igualada a la ‘Catedral’.
El trio, després de deixar fora en quarts de final a Alejandro i Tomàs II, també a Pelayo, va entrar millor a la partida i, amb una precisió quirúrgica, va sumar quinze rere quinze fins avançar-se 45-25.
Reacció a temps
La parella va reaccionar a temps i tant De la Vega com Pere van demostrar trobar-se en un gran moment de forma. No s’ha d’oblidar que, per tal d’arribar a semifinals, l’equip de la Ribera Alta va deixar fora a Marc i Álvaro Gimeno en la ronda de quarts de final.
Tot i que els blaus aplegà a dominar per 55-50, la parella va refer-se per portar el duel al joc decisiu, que vaig caure del costat roig.
El segon assalt d’aquesta semifinal es disputarà el dimecres dia 5 en el trinquet de Guadassuar. En cas de necessitar aplegar al desempat en el cas de les dos semifinals, les partides decisives es jugarien el diumenge 9 a Benissa.
