La Rectoria, Laguar i Benifallim se proclamen campions de la Lliga de Perxa
Les finals es van celebrar al carrer Sant Antoni de la localitat d’Orba
Dia històric per al joc a ratlles en la modalitat de perxa. El CPV La Rectoria va vèncer per primera vegada en la seua trajectòria el títol de Primera. A més a més, el CPV la Vall de Laguar es va fer amb el trofeu de Segona i el CPV Benifallim torna a ser el vencedor en alguna categoria del joc a ratlles després de més d’una dècada sense aconseguir-ho. Tot va ocórrer al carrer Sant Antoni d’Orba.
En Primera categoria, la final es va decantar molt ràpidament del costat del CPV La Rectoria, que va començar la partida molt concentrat i, ràpidament, va establir el 6 per cap al marcador. A partir d’eixe moment, el CPV Sella va traure l’orgull i l ràbia per ficar-se en la partida amb tres jocs consecutius.
Tot i això, els de roig no es va posar nerviosos i amb altres tres jocs seguits ficaven el 9 a 3, molt difícil de remuntar per a uns sellards que, tot i fer una bona segona meitat de partida, es van quedar en 5 jocs. El CPV La Rectoria va vèncer amb més comoditat del que podia esperar i, després del primer títol de la historia en la Lliga de Palma, ara també es fa amb el campionat de Primera de la Lliga de Perxa.
Pel que fa a la Segona categoria, el CPV la Vall de Laguar es va alçar amb el trofeu amb un còmode 10 a 2 al marcador davant el CPV Tibi B. Després del 3 a 1 inicial, els guarers, amb molt bon joc coral i comandats per Jordi i Joan, es van anotar quatre jocs per al 7 a 1, que va trencar la partida al seu favor. A les postres, 10 a 2 a favor del CPV la Vall de Laguar, que l’any que ve estarà en Primera.
En allò referent a Tercera categoria, el CPV Benifallim, localitat que l’any passat va albergar les finals i que ha renovat la seua escola els últims cinc anys, va assolir el títol. Gràcies al 10 a 5 al marcador i a un joc molt competitiu i compenetrat de tot l’equip roig, es van alçar amb el campionat de Tercera.
Massalfassar aguanta el pols de Montserrat a l’Edicom galotxa carrer
Manises passa al primer lloc en l’Interpobles de la modalitat en trinquet.
Aquest cap de setmana es va disputar la huitena jornada del 39è Campionat Interpobles Gran Premi Edicom de galotxa carrer. Les formacions de Meliana i Massalfassar van aconseguir la victòria en dues partides disputades.
Per una banda, Autos Meliana A (últim de la taula) es va enfrontar a Ovocity Marquesat A (penúltim de la classificació) i va véncer per 70-45. El fet de sumar aquestos 3 punts fa que els dos equips empaten al quart lloc amb 4 punts, encara que els d’Alfarb tenen millor diferència de jocs amb els de l’Horta Nord.
Per l’altra banda, Borbotó A va caure a casa per 55-70 davant Massalfassar que tot i que encara està a 5 punts de distància dels montserraters (Montserrat té 18 i Massalfassar en suma 13), continua retallant-la a poc a poc.
Massalfassar descansarà aquest cap de setmana del 8 de novembre mentre que Marquesat s’amidarà a Borbotó i Montserrat es veurà les cares amb Meliana.
Pel que fa a la modalitat en trinquet, Torrent A, B i Manises es van emportar la victòria i aquestos resultats van fer que la classificació es modificara. Manises va passar per davant de Faura perquè Torrent A el va guanyar en el duel directe.
EDI Caixa Popular Manises va véncer per un clar 70-30 davant Gabriel Luna Massalfassar. Els encerts dels manisers els col·loquen en primer lloc amb 19 punts.
Trinquet de Torrent A va superar a Lairabas Invers. Faura per 70-60. Els 2 punts que sumen els torrentins fan que estiguen a sols un punt dels de Les Valls (17 davant dels 18 que té l’equip de Faura) i el punt que sumen els del Camp de Morvedre els fan caure al segon lloc.
A la pròxima jornada s’amidaran Faura contra Torrent B, Massalfassar es veurà les cares amb Alberic i Torrent A disputarà contra Manises A.
Baix Girona supera a Beniparrell B en el grup A de la Copa de raspall
Moixent continua líder en el grup B a molta distància de les altres formacions.
Aquest cap de setmana es va viure la huitena jornada de la 27a Copa de raspall Trofeu Diputació de València 2025. Aquesta deixà triomfs per a Baix Girona A al grup A i Carlet Volea i Moixent al B. A falta de dues jornades, al grup A està tot per decidir sobre qui passarà com a primer o segon de grup, mentre que al B el primer lloc està assegurat però el segon està per determinar.
Quant al grup A, es va viure un emocionant duel entre Baix Girona A i l’Ajuntament de Beniparrell B que es va resoldre per 25-15. Les dues formacions ocupaven el primer i segon lloc de la taula a sols 2 punts de distància. Amb aquesta victòria l’equip de la Marina Alta puja al primer lloc amb 16 punts mentre que les beniparrellines baixen al segon amb 15 punts. Tot està per decidir, ja que encara queden dos jornades de la fase regular de la competició.
Pel que fa al grup B, Meliana va caure a casa davant Carlet Volea per 15-25. Les de Carlet pugen al tercer lloc amb 7 punts i les melianeres baixen al quart amb 6 punts (cal recordar que l’equip de Meliana té una partida pendent contra Beniparrell A).
Moixent va véncer amb facilitat a La Vall per 25-0. Una jornada més, les moixentines han demostrat que van a per totes, ja que en tota la competició encara no han perdut cap punt. Continuen al primer lloc del grup B amb 21 unitats.
A la novena jornada, Bonrepòs i Mirambell s’amidarà a Justo Ballester Meliana, Ajuntament de Beniparrell A s’enfrontarà a La Vall F i Justo Ballester Meliana B es veurà les cares amb Tapizados Calse Moixent Forn Llandete.
