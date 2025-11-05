Pere Roc II i Hilari completen la gesta i estaran en la final
L’equip de Benidorm va guanyar al trio de Meliana per 60-50 en el trinquet de Vilamarxant i espera rival per a la final
Pere Roc II i Hilari, ambaixadors de l'Ajuntament de Benidorm, s'han convertit en el primer equip finalista de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. La parella va aconseguir superar en la tornada de semifinals a Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana) per 60-50 en el trinquet de Vilamarxant. L'equip de Benidorm es va fer amb la plaça en la final després de completar la gesta de derrotar a un trio que s'havia guanyat la condició de favorit en la fase regular.
Igual que l'anada, la tornada de semifinals tampoc anava a ser fàcil per a qualsevol dels dos equips. Els blaus van començar fent el primer joc però els rojos van respondre amb quatre consecutius. L'avantatge va servir perquè la parella poguera anar repartint esforços de cara al final, perquè el trio anava a continuar mossegant.
Així ho explicava Pere Roc II, recent classificat per a la final de la Copa. “Apleguem a la segona partida de semis amb eixos nervis de que si guanyes ens anem a la final. A això li sumes que davant tens a Salva Palau, Salva i Bueno i no pots equivocar-te. Hilari té molt mèrit. Ens fica en la partida, les resta totes… I juguem bé per a arribar al final de la partida amb eixa vida d'anar un parell de jocs per davant per a tindre un poc més de tranquil·litat”.
I és que eixos jocs a l'inici van ser claus per a mantindre la partida controlada, encara que amb eixe trio davant era impossible predir el desenllaç. Salva Palau continuava pressionant per a retallar distàncies i es va arribar a la recta final amb un 50-45 que semblava igualar finalment la partida. El següent joc va ser clau per als rojos que es van fer amb Val-net per a demostrar que encara els quedaven forces. L'equip que representa a Meliana va respondre en el següent per a afrontar un ajustat 55-50. Però els rojos van acabar tancant la semifinal abans del que podia haver sigut un desenllaç d'infart. Hilari va traure el seu últim sospir d'energia de la vesprada per a completar una semifinal brillant.
L'altra semifinal
La parella de l'Ajuntament de Benidorm espera ja còmodament en la final mirant de reüll el que ocórrega este 5 de novembre en el trinquet de Guadassuar. Allí es celebra també la volta de semifinals de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 entre De la Vega i Pere (Almussafes) i l'equip Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba). Partida que pot ser també el desenllaç per a conéixer a l'últim finalista si la parella aconseguix secundar la victòria que van aconseguir en el primer enfrontament.
Però no serà gens fàcil. El trio ja va avisar les seues ganes de fer-se amb el bitllet a la final en l'anada disputada en el trinquet Pelayo. L'equip d'Orba va arribar a posar-se 25-45 en eixe primer envit i la parella va haver de patir molt per a remuntar i donar el primer colp guanyant 60-55. L'eliminatòria està completament en l'aire amb estos dos equips i ningú descarta que este dimecres es puga igualar la semifinal. En cas que això succeïra, la tercera i última partida se celebraria el diumenge 9 de novembre en el trinquet de Benissa.
