Montaner i Seve contra Marrahí, Lorja i Néstor, en la primera final de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1
Pelayo ha acollit la presentació d'este primer títol de Copa 2025 amb els equips que representen a l'Ajuntament de Castelló i d'Ontinyent. La final es disputa el diumenge 9 de novembre en el trinquet de Xeraco a les 11:15 hores
La final de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 de raspall Pro1 es celebrarà este 9 de novembre al trinquet de Xeraco. L'equip de l'Ajuntament de Castelló, compost per Montaner i Seve, s'enfrontarà al trio de l'Ajuntament d'Ontinyent, format per Marrahí, Lorja i Néstor. Els cinc protagonistes s'han donat cita este dimecres en el trinquet de Pelayo per a presentar el desenllaç d'este campionat que podrà seguir-se a través d'À Punt el diumenge a les 11.15 hores.
Presentació
La presentació ha comptat amb el diputat de l'Àrea de Cultura, Francisco Teruel; el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alós; el president de la FPV, Vicent Molines; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el regidor d'Esports de Xeraco, Evaristo Salom; i el tinent alcalde de l'Ajuntament d'Ontinyent, Óscar Borrell.
L'acte ha compartit escenari amb el Programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana 2025/26. En nom de Caixa Popular, Paco Alós, ha destacat que ha sigut “un dia molt significatiu perquè presentem la final de la Copa, però també del futur que és a les escoles rendiment”. “Hui es veu la força de la pilota, amb eixe creixement que està tenint, i ací Caixa Popular havia d'estar. Donant suport, apostant pel present i pel futur. Tractem de contribuir a la societat valenciana a recuperar i mantindre eixe element tan nostre com és este esport tan bonic, tan plàstic, tan dels valencians”.
El president de la Federació Valenciana parlava de l'expectació que ha despertat la final. “Tot campionat arriba a la seua final i este diumenge tenim la primera final de la Copa amb dos equips molt forts. Crec que ens donaran un gran espectacle i tenim eixa incertesa de veure qui podrà guanyar perquè els dos arriben amb bones sensacions”.
Luis Cervera ha recolzat l'aposta de la Generalitat Valenciana per la pilota i ha animat a tots els aficionats a gaudir de la final del diumenge. “Tenim en uns dies la primera gran final de la Copa a Xeraco amb cinc jugadors que han tingut un gran any i que segurament voldran fer-se amb este títol”.
Finalment, Francisco Teruel, diputat de l'Àrea de Cultura, ha incidit en el “compromís de la Diputació de València amb la pilota” i que “mostra d'això està sent el Pla de Trinquets”.
Els protagonistes
Els dos equips arriben amb un desgast similar i les millors sensacions possibles després de superar unes complicades semifinals. Montaner i Seve van estar prop de caure eliminats en la fase regular però van aconseguir véncer a Diari i Tonet IV (El Genovés) en la prèvia amb una partida descomunal. Després van remuntar al trio de Barxeta en semifinals forçant la tercera partida i ara només els queda la final per a completar la revenja davant l'equip que quasi els deixa fora en primera ronda de la Copa. “El que més canviarà serà el trinquet. Xeraco és un dels quals més m'agrada i allí a Castelló no vam traure el que volíem. En la final serà diferent, tenim molt tocat eixe trinquet i ens agrada. Continua sent contra un trio però ja el veiem d'una altra forma”, indicava Montaner.
Per part seua, el trio que representa a Ontinyent va sorgir davant la lesió d'Iván en les primeres jornades. Marrahí i Néstor es van incorporar a l'equip al costat de Lorja i han demostrat un nivell altíssim que els ha portat fins a la final. De menys a més i aconseguint classificar-se en una dura semifinal de tres partides davant Vicent i Brisca (Xeraco), el trio arriba a l'última cita amb la confiança d'haver fet les coses molt bé. “En la final canvia tot. El trinquet, les motivacions… i per a mi serà una final molt especial perquè van ser els meus companys de la Lliga i tinc una amistat molt especial amb els meus rivals. Així que serà una final molt bonica, tinc ganes de jugar contra ells i que guanye el millor”, explicava Néstor.
