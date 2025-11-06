El programa de Rendiment 2025/26 ja fa rodar la pilota
148 xics i xiques d’entre 14 I 23 anys participaren al trinquet Pelayo de la posada de llarg del projecte per a forjar les figures del present i el futur
El trinquet Pelayo va acollir aquest dimecres, a continuació de la presentació de la final de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1, l’estrena del programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana 2025/26.
El programa, impulsat per la Generalitat Valenciana i la Diputació de València i desenvolupat per la Federació en col·laboració amb Caixa Popular, va donar a conéixer l’alumnat del curs 2025/26, format per 148 joves esportistes.
En total, seran 112 xics i 36 xiques amb edats compreses entre els 14 i 23 anys, pertanyents a 9 seus d’entrenament i distribuïts en les etapes de Tecnificació, Especialització i Perfeccionament per a les modalitats d’escala i corda i raspall.
Durant l’acte d’aquest dimecres l’alumnat va rebre la roba tècnica del curs, consistent en samarretes de joc roja i blava, samarreta d’entrenament gris, dessuadora, pantaló de xandall i motxilla en el cas de l’alumnat de Perfeccionament.
Pel que fa a l’escala i corda, es treballarà a les seus de Vila-real, Pedreguer, Universitat Politècnica de València, Vilamarxant i Petrer, amb els tècnics Pepe Mezquita, Hèctor Vidal, Arnau Oliver i Rodrigo Sebastià ‘Pere Roc II’, a més de Francesc Soro ‘Soro III’, coordinador del programa.
Quant a la modalitat de raspall, seran els tècnics José García ‘Moro’ i Josep Llopis ‘Ricardet’, els que s’encarreguen de la formació de xics i xiques a les seus de Piles, Càrcer, la Llosa de Ranes i també la Universitat Politècnica de València.
Declaracions
En el torn de paraula, Vicent Molines, president de la FPV, va destacar que “el Programa de Rendiment 2025/26 té uns condicionants nous, que faran que l'alumnat tinga un compromís més alt i encaminat a eixe rendiment que busquem en els jugadors i jugadores que estan dins del programa".
Per la seua part, Paco Alòs, director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, “Ací està el present i el futur de la pilota. Hui es veu la força del nostre esport, amb eixe creixement que està tenint, i ací Caixa Popular havia d'estar, donant suport, apostant pel present i pel futur”.
Segons Francisco Teruel, en representació de la Diputació de València, va subratllar "el Compromís de la Diputació de València amb la pilota està ahí. No tenim un àrea específica, sinò que és el propi president el que es fa càrrec del nostre esport i ha apostat per un Pla de Trinquet que en un futur pròxim volem ampliar".
Luis Cervera, director general d’Esports de la Generalitat Valenciana, va tancar el torn de parlaments amb un discurs centrat en que "fa poc més d'un mes vam participar en el lliurament de premis de Jocs Esportius, amb la infancia i la Joventut, i hui dóna molt de goig estar ací amb aquests i aquestes esportistes joves que volen arribar lluny i s'esforcen i s'entrenen per aconseguir eixe somni".
L’alumnat del programa de Rendiment d’aquest curs 2025/26 porta entrenant-se amb els tècnics a les diferents seus des del mes de setembre.
Abans que acabe l’any es disputaran els campionats individuals Sub-23, Sub-18 i Sub-16 d’escala i corda i raspall masculí i femení. A partir de la segona meitat de novembre arrancaran les competicions, què es tancaran abans de Nadal.
