Copa Caixa Popular de Raspall
El primer títol de la Copa Caixa Popular es resol a Xeraco
La final de raspall Pro1 enfrontarà a partir de les 11:15 (en directe per À Punt) a Montaner i Seve (Castelló) contra Marrahí, Lorja i Néstor (Ontinyent) en un trinquet que estarà ple de gom a gom
FEDPIVAL
Aquest diumenge es celebra la primera de les cinc finals de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025. El trinquet de Xeraco acollirà el duel de raspall masculí Pro1 entre l'equip de l'Ajuntament de Castelló, compost per Montaner i Seve, i el trio de l'Ajuntament d'Ontinyent, format per Marrahí, Lorja i Néstor.
Molt motivats
Els dos equips arriben amb un desgast similar i les millors sensacions possibles després de superar unes complicades semifinals. Montaner i Seve van estar prop de caure eliminats en la fase regular però van aconseguir véncer a Diari i Tonet IV (El Genovés) en la prèvia amb una partida descomunal. Després van remuntar al trio de Barxeta en semifinals forçant la tercera partida.
“Xeraco és un dels trinquets què més m'agrada, ho tenim molt tocat. Continua sent difícil jugar contra un trio però ja el veiem d'una altra forma”, destacà Montaner el dia de la presentació de la final a Pelayo.
Per part seua, el trio que representa a Ontinyent va sorgir davant la lesió d'Iván en les primeres jornades. Marrahí i Néstor es van incorporar a l'equip al costat de Lorja i han demostrat un nivell altíssim que els ha portat fins a la final. De menys a més, van aconseguir classificar-se en una dura semifinal de tres partides davant Vicent i Brisca (Xeraco).
“En la final canvia tot. El trinquet, les motivacions… i per a mi serà una final molt especial perquè van ser els meus companys de la Lliga i tinc una amistat molt especial amb els meus rivals”, va explicar Néstor.
La final arrancarà a partir de les 11:15 hores i serà emesa en directe per À Punt Mèdia.
