Copa Caixa Popular
Servides les finals de raspall femení Pro i raspall Pro2
Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) s'enfrontaran el diumenge 23 a Riba-roja contra Victoria, Anabel i Laura (Bonrepòs i Mirambell)
Bonillo, Marc Ortega i Terrades (Ondara-Portal de la Marina) tenen una cita el dia 30 al Genovés contra Terrades II, Momparler i Javier (Castelló)
FEDPIVAL
El trinquet de la Llosa de Ranes va acollir aquest dissabte segones partides de semifinals de la Copa Caixa Popular de raspall femení Pro i de raspall Pro2, de les quals van eixir els dos equips finalistes que faltava per conéixer.
Raspall femení Pro
En raspall femení Pro, l'equip de Rafelbunyol, format per Ana, Natalia i Patri, va sumar el seu seté triomf en la competició, on es manté invicte, i es classificà per a la gran final del diumenge 23 al trinquet municipal 'El Rullo' de Riba-roja.
El triomf de l'equip de l'Horta Nord davant Àngela, Júlia i Marina (Orba) va ser novament incontestable, com reflecteix el 25-0 final. El conjunt liderat per Ana, que s'ha mostrat com el més sòlid i en forma de la competició, tindrà com a rival a la final a Victoria, Anabel i Laura (Bonrepòs i Mirambell), classificades des del passat dijous.Prèviament es va disputar la segona partida de semifinals de l'eliminatòria entre els equips d'Ondara-Portal de la Marina i la Llosa de Ranes. El trio de Bonillo, Marc Ortega i Terrades es va tornar a imposar en el segon assalt davant Ramón, Bossio i Verdú en una partida que no va tindre res a veure amb la primera, com mostra el 25-20 final.
L'equip de Bonillo va dur sempre l'iniciativa al marcador, però els blaus no van permetre una inferioritat superior a un joc en una partida molt dauera. Marc Ortega va ser el jugador més destacat en l'equip d'Ondara-Portal de la Marina.
El diumenge 30, al trinquet del Genovés, la formació de la Marina Alta es veurà les cares contra Terrades II, Momparler i Javier (Castelló) en la partida definitiva.
Escala i corda Pro2
També es va tancar la fase regular de la Copa Caixa Popular d'escala i corda Pro2, amb el clar triomf de Lostado i Morret (Petrer) contra Félix i Rubén (Dénia) en el duel celebrat al trinquet 'Abelardo Martínez' de Petrer.
Amb les formacions de Vila-real i Massamagrell també classificades, el Quart semifinalista eixirà de l'eliminatòria prèvia entre Abel i Javier Campos (Montserrat) i Capellino, Ulises i Blasco (Ondara-Portal de la Marina), que es disputarà el pròxim dimarts al trinquet de Vilamarxant.
El guanyador es veurà les cares en semifinals contra Joan Orts i Àlvaro Mañas, mentre que el duo de Petrer es citarà contra Héctor Miguel-Muedra II i Pau Anyò (Massamagrell).
