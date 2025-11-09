Montaner i Seve remunten quatre jocs per a guanyar la Copa Caixa Popular de raspall 2025
L'equip que representa a l'Ajuntament de Castelló va estar 20-05 baix en el marcador davant Marrahí, Lorja i Nestor
Xeraco va acollir una partida històrica que va comptar amb la presència del president de la Diputació de València, Vicent Mompó; i el director de RSC i Relacions Institucionals en Caixa Popular, Paco Alos, entre altres autoritats
La Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 de raspall Pro1 té nous campions. Montaner i Seve, representant a l'equip de l'Ajuntament de Castelló, es van refer d'un mal inici per a acabar guanyant la final davant Marrahí, Lorja i Néstor (Ontinyent). La parella no va baixar els braços quan el marcador del trinquet de Xeraco s'il·luminava amb un contundent 20-05 per als blaus i va acabar remuntant per a emportar-se el títol.
Les finals són un contrast d'emocions que esclaten quan la moneda cau cap a un dels dos colors. En el trinquet de Xeraco la reballada va ser per al trio que partia amb l'avantatge del traure. Néstor va posar el primer quinze i l'últim d'este primer joc que no va obtindre resposta. El trio s'anava al resto i la pressió passava als rojos. La parella es va fer amb certa facilitat per a arribar a tindre VAL però Lorja es va resistir fins a l'extenuació per a impedir que Seve tancara el quinze. Com si d'un mà a mà es tractara, els dos mitgers van tindre un intercanvi de colps que va definir Montaner després d'un rebot que havia pegat en la llotgeta (5-5).
La parella va començar a trobar més solucions gràcies a un encertat Montaner que des de l'altra punta del trinquet l'elevava per damunt del trio. Els de l'Ajuntament de Castelló tenien VAL-15 per a trencar des del resto, però Lorja buscava la careta perquè isquera disparada i aconseguia igualar el marcador. La confiança de Marrahí descarregant amb el seu servici, al costat d'una altra acció de pilota parada va posar de nou al seu equip per davant.
Esta oportunitat perduda va acabar inclinant la final cap als blaus. El trio va aconseguir trencar després de dos quinzes en els quals la parella va neutralitzar el primer i va arribar a tindre VAL per a igualar la partida. Seve començava a frustrar-se perquè no trobava la manera de tancar els quinzes. Errors propis dels nervis d'una final que no es notaven en un Marrahí que va posar la pilota en la llotgeta per a passar al dau amb avantatge de dos jocs. L'equip de Castelló continuava sense trobar-se còmode i va acabar concedint un joc més en una final que semblava decantada (20-05).
Les cares parlaven en els dos equips. Els blaus es llepaven, però Montaner amb un traure directe sortejava als seus tres rivals en un quinze que, encara que ell no ho sabera, anava a ser l'inici de la remuntada. Seve va començar a creure-s'ho i va recuperar la versió més eficaç malgrat viure un altre mà a mà particular amb un Lorja que es multiplicava. Els rojos retallaven distàncies i encaraven el següent joc amb tot perdut des de la resta.
La pressió s'estava equilibrant amb els blaus desesperats perquè Montaner i Seve no anaven a baixar els braços, tant va ser així que van acabar trencant des de la resta per a ficar-se de nou en la final (20-15). El desenllaç anava a ser agònic per als blaus que esperaven tancar la final en qualsevol moment. Encoratjat pels aficionats que sempre acompanyen al jugador d'Almiserà, Montaner igualava a 20 la final amb un potent servici al qual no va poder respondre Néstor.
Després de dos mesos de competició, la Copa no tenia amo i tot s'anava a decidir en l'últim joc. Els dos equips es repartien els primers quinzes amb intercanvis llarguíssims que van acabar amb el 30-30 quan el traure del resto de Castelló va impactar en Lorja. El temps es va parar i Montaner dibuixava un colp en l'aire per a quedar-se a un quinze d'aconseguir el títol. Seve, buscant una volea complicada de retornar per a Marrahí, aconseguia el seu objectiu i es girava cap al seu company per a celebrar junts una històrica final de la Copa Caixa Popular 2025 de raspall Pro1.
Van fer el lliurament de premis el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; el director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alos, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho, l'alcalde de Castelló, Óscar Noguera; el tinent d'alcaldia d'Ontinyent, Óscar Borrell; i l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell.
