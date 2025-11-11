Colofó a l’Autonòmic de pilota grossa parelles al Pinós
Quatre equips del CPV Abdet, CPV Parcent i CPV Palmera són els equips campions en les diferents categories
La setena edició del Campionat Autonòmic de pilota grossa Espai Trinquet es va tancar aquest cap de setmana a la localitat del Pinós, amb la col·laboració de l’Ajuntment del Pinós i el Club de Llonges el Pinós. Sis finals de diverses categories van ficar el fi a un torneig redó.
Finals
La final de Primera categoria va enfrontar a dos equips de l’Abdet, el D contra l’A. Aquesta va ser una de les finals més disputades de la jornada amb Juan José Genaro, Rogelio Picó i Daniel Flores que es van imposar per 2 a 1 Jaime Ivorra i Javier Pérez.
La final de la Segona categoria va comptar amb els equips del Genovés, format per Carles Úbeda, Jorge Perales i Juan Sanchis, contra el CPV Palmera, amb Waldo Vila i Baldomero Guitart. Els de la Safor es van endur l’últim títol en joc per un marcador de 0 a 2 cotos.
La final Femenina va estar protagonitzada pels equips de Parcent contra el de l’Abdet. Ainhoa Navarro, Inés Serralta i Paula Pérez es van imposar amb solvència a Aroa Martínez, Belén Daiana i Luisa Ivars per 2 cotos per cap.
Parcent es va empotar el triomf a la Tercera categoria, mentre que pel que fa als Veterans es va tornar a imposar l’Abdet, com també va ocórrer a la categoria mixta.
Autoritats
Silvia Verdú, alcaldessa del Pinós; José Ángel Pérez Verdú, regidor del Pinós; Vicent Molines, president de la FPV; Bea Gavilà, vicepresidenta de la FPV, i Joan Talavera, en representació d’Espai Trinquet, van ser els encarregats de lliurar els premis i trofeus als finalistes.
- La escandalosa acta arbitral del Valencia-Betis: De Abde al Chimy
- El Levante UD rechaza una oferta millonaria por Etta Eyong
- Copa del Rey: Fecha, hora y dónde ver gratis el sorteo de la segunda eliminatoria
- A Joaquín le 'duele' el Valencia: su opinión sobre la situación actual del equipo
- Las notas de los jugadores del Valencia frente al Betis
- Pellegrini: 'En el once del Valencia son todos muy buenos
- Vídeo de la agresión de Abde a Tárrega: ¿Por qué le perdonaron la roja?
- El Chimy calienta el final del Valencia - Betis con un gesto antideportivo